Wechsel an der Spitze: Oberst Oberleitner übernimmt das Kommando auf Österreichs größtem Truppenübungsplatz

Oberst Konstantin Oberleitner übernimmt Kommando in Allentsteig

Oberst Konstantin Oberleitner hat am Freitag offiziell das Kommando über den Truppenübungsplatz Allentsteig im Bezirk Zwettl übernommen. Der 55-Jährige ist damit der 13. Kommandant des flächenmäßig größten Truppenübungsplatzes in Österreich.

Oberleitner folgt auf Christian Riener, der die Funktion als Kommandant nach einem Jahr beendet hat. Der Truppenübungsplatz Allentsteig umfasst eine Gesamtfläche von 157 Quadratkilometern.

Langjährige Erfahrung im Bundesheer

Oberleitner verfügt über eine mehr als drei Jahrzehnte umfassende Heereslaufbahn. Zuletzt war er am Truppenübungsplatz Allentsteig als Leiter der Stabsabteilung und als stellvertretender Kommandant tätig.

In einer Aussendung des Verteidigungsministeriums wird Oberleitner mit dem Vorhaben zitiert, den eingeschlagenen Weg seiner Vorgänger fortzusetzen. Als Ziel für den Standort werden die zielgerichtete Umsetzung der „Mission Vorwärts“ sowie die Weiterentwicklung zu einem modernen, für die übende Truppe ausgelegten Übungsplatz genannt.

Unterstützung aus dem Verteidigungsministerium

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wird mit der Aussage zitiert, Oberst Oberleitner verfüge über langjährige Erfahrung in der Truppe und im Stab und kenne den Truppenübungsplatz Allentsteig aus seiner bisherigen Verwendung sehr genau. Sie wird zudem mit der Überzeugung zitiert, dass Oberleitner den Standort gezielt weiterentwickeln werde und seine Arbeit einen Beitrag zur Einsatzbereitschaft des Bundesheeres leisten werde.

Längere Diskussion um Leitung des Übungsplatzes

Die Leitung des Truppenübungsplatzes Allentsteig war längere Zeit umkämpft und wird als jahrelanges Tauziehen beschrieben. Herbert Gaugusch war über Jahre interimistischer Leiter und wurde dabei als klarer Favorit von Verteidigungsministerin Tanner für die Leitung genannt, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.

Gaugusch wechselte im vergangenen Jahr in die Garnison Weitra im Bezirk Gmünd. Nach diesem Wechsel übernahm zunächst Christian Riener die Leitung des Truppenübungsplatzes Allentsteig, bevor nun Oberleitner offiziell das Kommando übernommen hat.