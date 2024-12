wechselhaftes Wetter am Wochenende, bis zu 10 Grad am Montag







Während das kommende Wochenende in Wien noch kalt und unbeständig bleibt, werden am Montag in Wien Temperaturen von bis zu zehn Grad erwartet. WIEN. Die Bewohnerinnen und Bewohner Wiens müssen sich weiterhin gut wärmen. Ein windiges und wechselhaftes Wetterwochenende steht bevor. Am Montag hingegen gibt es optimistischere Aussichten. Am Samstag, den 14. Dezember, beginnt der Tag zunächst mit Hochnebel, der im Verlauf des Tages von aufziehenden Wolken abgelöst wird. Ab Mittag könnten sich vereinzelt Sonnenfenster zeigen, bevor die…







Source link