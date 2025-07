Wedel & Krebsenspeck

Kinder-Theateraufführung: „Frau Krebsenspeck und ihr Chaos“ am 15. Oktober 2025

Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, haben kleine Theaterliebhaber die Möglichkeit, in die bunte Welt von Frau Krebsenspeck einzutauchen. Die Aufführungen finden um 9:00 bis 10:00 Uhr und noch einmal von 10:30 bis 11:30 Uhr statt.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich und kosten € 5,00. Sichern Sie sich schnell ein Ticket, um Teil dieses humorvollen und lehrreichen Theaterstücks für Kinder zu sein!

Über die Geschichte

Frau Krebsenspeck lebt in einem kleinen, hübsch eingerichteten Häuschen, das immer picobello in Ordnung ist. Ihr Leben verläuft jedoch trist, denn sie führt es ganz allein. Das Gefühl der Einsamkeit zieht an ihr, und so beschließt Frau Krebsenspeck, ein Zimmer zu vermieten. Ihre Hoffnung auf Gesellschaft und ein wenig mehr Leben in ihrem Heim wird jedoch schnell auf die Probe gestellt.

Ihr neuer Untermieter, ein Mann namens Wedel, bringt das Chaos direkt in ihr geordnetes Leben. Wedel ist nicht nur unordentlich, sondern hat auch einen sehr eigensinnigen Charakter. Er stinkt, ist vorlaut und bringt die Dinge aus dem Gleichgewicht. Diese Wendung verleiht der Geschichte eine spannende Dynamik, die sowohl Kinder als auch Erwachsene zum Lachen bringt.

Ein Stück über Freundschaft und das Miteinander

Das Stück zeigt auf humorvolle Weise die Herausforderungen und Missverständnisse, die mit dem Zusammenleben von zwei so unterschiedlichen Charakteren einhergehen. Frau Krebsenspeck und Wedel stehen vor der Herausforderung, ihre eigenen Unterschiede zu akzeptieren und vielleicht sogar voneinander zu lernen.

Die Inszenierung ist nicht nur unterhaltsam, sondern regt auch zum Nachdenken an: Wie wichtig ist Freundschaft? Was sind die kleinen Dinge, die unser Leben lebenswert machen? Die Geschichten, die wir im Kindesalter hören, prägen oft unseren Blick auf die Welt, und dieses Stück ist eine liebevolle Aufforderung, die Vorurteile über das Anderssein abzubauen.

Details zur Veranstaltung

Die Aufführung findet im Theater Hufnagl statt, einem Veranstaltungsort, der für seine familienfreundlichen Events bekannt ist. Es gibt keine Altersbeschränkung, und Eltern sind herzlich eingeladen, ihren Kindern diese unterhaltsame und lehrreiche Geschichte nahezubringen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, eine unvergessliche Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, während Sie die chaotischen Abenteuer von Frau Krebsenspeck und ihrem ungewöhnlichen Untermieter erleben!





