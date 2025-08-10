WEGA in der Donaustadt: Trio bricht in Wohnung ein und verletzt Frau schwer.

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


In einem beunruhigenden Vorfall in der Donaustadt sind zwei Männer und eine Frau verdächtig, in eine Wohnung eingebrochen zu sein, wobei die Bewohnerin schwer verletzt wurde. Die Beziehung zwischen Opfern und Tatverdächtigen ist seit längerem bekannt, was die Ermittlungen zusätzlich kompliziert.

WIEN/DONAUSTADT. Am Samstag, den 9. August, ereignete sich um etwa 16 Uhr ein brutaler Einbruch. Laut Polizeiangaben sind drei Personen gewaltsam in die Wohnung einer 38-jährigen Frau eingedrungen. Bei dem Vorfall wurde die Bewohnerin mit einem stumpfen Gegenstand verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Zudem wurde das Wohninventar erheblich beschädigt.

Ein Sprecher der Exekutive informierte die örtlichen Medien, dass es zwischen der Geschädigten und den mutmaßlichen Tätern bereits seit längerer Zeit eine Bekanntschaft gibt. Dieser Vorfall steht im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Diebstahl von Bargeld, der zuvor stattgefunden hatte, aber nicht zur Anzeige gebracht wurde. Berichten zufolge hatte die 38-Jährige vor einigen Tagen das Gespräch mit einer der Tatverdächtigen, einer gleichaltrigen Frau, gesucht und sie auf das gestohlene Geld angesprochen. In diesem Gespräch war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

WEGA-Einsatz in Einfamilienhaus

Der Hinweis auf die Bekanntschaft zwischen den Parteien führte zu einem Einsatz der WEGA (Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) in einem Einfamilienhaus. Dort konnten die gesuchte 38-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 22 und 38 Jahren angetroffen werden. Der 38-jährige Mann soll sich jedoch gegen die Festnahme gewehrt haben, was die Situation weiter eskalierte.

Ein Trio soll in eine Wohnung eingebrochen und eine Frau schwer verletzt haben. (Symbolfoto) | Foto: BRS

Die Ermittlungen bezüglich des Vorfalls laufen weiterhin und die Tatverdächtigen befinden sich momentan in Polizeigewahrsam. Die Verbindung zwischen den Beteiligten wirft Fragen bezüglich der Motivation hinter dem brutalen Einbruch auf und ob dies möglicherweise aus einem persönlichen Konflikt resultierte.

Das könnte dich auch interessieren:

Netzwerk schmuggelte Drogen von Spanien nach Wien

Handgranaten in der Wiener Innenstadt entdeckt

Tatverdächtiger nach Mordversuch festgenommen



Source link

Related posts:

  1. Nahe dem Wiener Hauptbahnhof: Mann eröffnet Feuer aus seiner Wohnung auf WEGA-Beamte
  2. Brigittenau: Mann durch Wega-Schüsse mit Messer lebensbedrohlich verletzt
  3. Jugendlicher bei Schulstreit mit Messer schwer verletzt
  4. Schockierender Alpinunfall im Gosaukamm: Brite schwer verletzt!
Picture of Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen