WEGA in der Donaustadt: Trio bricht in Wohnung ein und verletzt Frau schwer.

In einem beunruhigenden Vorfall in der Donaustadt sind zwei Männer und eine Frau verdächtig, in eine Wohnung eingebrochen zu sein, wobei die Bewohnerin schwer verletzt wurde. Die Beziehung zwischen Opfern und Tatverdächtigen ist seit längerem bekannt, was die Ermittlungen zusätzlich kompliziert.

WIEN/DONAUSTADT. Am Samstag, den 9. August, ereignete sich um etwa 16 Uhr ein brutaler Einbruch. Laut Polizeiangaben sind drei Personen gewaltsam in die Wohnung einer 38-jährigen Frau eingedrungen. Bei dem Vorfall wurde die Bewohnerin mit einem stumpfen Gegenstand verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Zudem wurde das Wohninventar erheblich beschädigt.

Ein Sprecher der Exekutive informierte die örtlichen Medien, dass es zwischen der Geschädigten und den mutmaßlichen Tätern bereits seit längerer Zeit eine Bekanntschaft gibt. Dieser Vorfall steht im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Diebstahl von Bargeld, der zuvor stattgefunden hatte, aber nicht zur Anzeige gebracht wurde. Berichten zufolge hatte die 38-Jährige vor einigen Tagen das Gespräch mit einer der Tatverdächtigen, einer gleichaltrigen Frau, gesucht und sie auf das gestohlene Geld angesprochen. In diesem Gespräch war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

WEGA-Einsatz in Einfamilienhaus

Der Hinweis auf die Bekanntschaft zwischen den Parteien führte zu einem Einsatz der WEGA (Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) in einem Einfamilienhaus. Dort konnten die gesuchte 38-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 22 und 38 Jahren angetroffen werden. Der 38-jährige Mann soll sich jedoch gegen die Festnahme gewehrt haben, was die Situation weiter eskalierte.

Die Ermittlungen bezüglich des Vorfalls laufen weiterhin und die Tatverdächtigen befinden sich momentan in Polizeigewahrsam. Die Verbindung zwischen den Beteiligten wirft Fragen bezüglich der Motivation hinter dem brutalen Einbruch auf und ob dies möglicherweise aus einem persönlichen Konflikt resultierte.

