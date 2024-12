Weihnachten in der Landstraße: Finde deinen idealen Christbaum!

Präsentiert: die neueste bahnbrechende Entwicklung unter den digitalen Sportuhren, die so gut wie alles integriert, was man sich von einer modernen Smartwatch wünscht. In diesem Test werden wir untersuchen, ob die Garmin fēnix 8 ihre Versprechen hält. Wer mit Garmin vertraut ist, weiß, dass das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Sport-Smartwatches zählt. Mit dem neuesten Modell, der Garmin fēnix 8, kombiniert der Hersteller gleich zwei digitale Serien: die fēnix- und die Epix-Reihe. Besonders hervorzuheben ist das neue AMOLED-Display,…