Weihnachtstrend in Wien: Beliebte Kosmetikprodukte als Geschenke 2024

Dieses Jahr bringt das Weihnachtsgeschäft zahlreiche neue Trends und Überraschungen mit sich. Besonders auffällig ist die gesteigerte Nachfrage nach Kosmetikprodukten. Die Wirtschaftskammer Wien (WKW) thematisiert in einer aktuellen Mitteilung dieses Phänomen.

WIEN. Die Weihnachtszeit ist in vollem Gange und der damit verbundene Umsatz erreicht Höchststände. Laut einer Mitteilung der Wirtschaftskammer Wien (WKW) ist das Weihnachtsgeschäft für den Parfümerie- und Drogerieeinzelhandel in der Hauptstadt von großer Bedeutung. Im Dezember kann mit einem zusätzlichen Umsatz von rund zehn Prozent gerechnet werden.

In diesem Jahr erfreuen sich Kosmetikprodukte besonders großer Beliebtheit. Rund 32 Prozent der Bewohner Wiens geben in einer Umfrage an, Kosmetik oder Parfüm verschenken zu wollen. „Damit übertreffen Lippenstift und Parfüm das Buch als am meisten verschenktes Geschenk“, erklärt Helmut Bogner, Obmann des Landesgremiums Parfümerie- und Drogerieeinzelhandel in der WKW. Diese Abteilung unterstützt ihre Mitglieder in der Adventszeit unter anderem mit 50.000 weihnachtlichen Tragetaschen.

„Lipstick-Effekt“

Ein wesentlicher Grund für die hohe Nachfrage nach diesen Produkten ist der sogenannte „Lipstick-Effekt“. In unsicheren Zeiten tendieren die Menschen dazu, sich erschwinglichen Luxus zu gönnen, um ihren Alltag etwas aufzuhellen. Zudem stehen diese Produkte symbolisch für Zuwendung und Wohlbefinden gegenüber den Beschenkten. „Unsere Branche hat diesen Trend erkannt und bietet hochwertige sowie zugleich leistbare Luxusprodukte an“, fügt Bogner hinzu.

Laut WKW wählen Männer klassischerweise Parfums und hochwertige Pflegeprodukte, wenn sie ihre Partnerinnen beschenken. Frauen hingegen greifen vermehrt zu Make-up-Sets, Badezusätzen und Duftkerzen. Generell sind jedoch limitierte Geschenksets äußerst beliebt.

Aktuelle Trends

Lokales Einkaufen bleibt weiterhin angesagt. Kosmetika und Parfümerieartikel werden überwiegend im Geschäft vor Ort erworben, wobei das Testen und die persönliche Beratung von den Wienerinnen und Wienern sehr geschätzt werden. „Vor Ort wird man beraten, kann riechen und eine passende Auswahl treffen“, erklärt Bogner. Das Erlebnis sowie die individuelle Beratung stehen hier im Vordergrund. Im Online-Handel verzeichnen Markenprodukte hingegen ein starkes Wachstum, da Kunden, die gezielt nach bestimmten Marken oder Produkten suchen, tendenziell online bestellen.

„Die Wienerinnen und Wiener legen großen Wert darauf, mit ihren Geschenken das persönliche Wohlbefinden zu fördern und Herzensgeschenke zu machen. Der Trend hin zu mehr Fokus auf Wohlbefinden und Lifestyle wird auch in Zukunft weiter zunehmen, da Menschen in stressigen Zeiten bewusst kleine Auszeiten vom Alltag nehmen möchten“, schließt Bogner ab.

