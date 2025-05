Weinbau Neumayer: Hervorragende Weine aus Perchtoldsdorf

Im malerischen Perchtoldsdorf, eingebettet in die sanften Hügel der Perchtoldsdorfer Heide, agiert ein traditionsreicher Familienbetrieb, der sich der Erhaltung von Traditionen und der kontinuierlichen Verbesserung verschrieben hat. Weinbau Neumayer, ein Unternehmen, das 1978 von Gertraude und Johann Neumayer gegründet wurde, kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken, die tief in der Weinbaukultur Österreichs verwurzelt ist.

Seit der Übernahme des Betriebs durch ihren Sohn Christian im Jahr 2010 wird kontinuierlich in Modernisierung investiert, um höchste Qualität sicherzustellen. Weinbau Neumayer hat sich inzwischen einen Namen mit seinen vielfach prämierten Weinen gemacht. Besonders hervorzuheben ist der Königsast-Frizzante, der bei der AWC Vienna 2024 mit Gold ausgezeichnet wurde und auch die Goldmedaille vom Land Niederösterreich 2024 erhielt. Darüber hinaus erhielt dieser Wein 2024 Silber für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei der Thermenregion 2025 konnte der Betrieb gleich vier Goldmedaillen erringen: für den Donauveltliner 2024, den Gelben Muskateller 2024, den Riesling 2024 und erneut den Königsast.

Besonders der Weißburgunder 2023 hat die Aufmerksamkeit der Weinszene auf sich gezogen: Als Finalist in der Thermenregion 2025 gewann er Gold bei der Frankfurt International Trophy 2025 und Silber bei der Berliner Wein Trophy 2025. Weitere Auszeichnungen erhielt der Welschriesling 2023 mit Silber bei der AWC Vienna 2024. Auch der Donauveltliner 2024 erlangte Gold bei der Berliner Wein Trophy 2025 sowie der Neuburgunder 2023, der bei der AWC Vienna 2024 glänzte – ein eindrucksvolles Zeugnis für die gleichbleibend hohe Qualität in diesem traditionsreichen Betrieb.

Tradition und Qualität aus Perchtoldsdorf

Die Weine von Familie Neumayer sind nicht nur das Resultat einer tiefen Leidenschaft für den Weinbau, sondern auch das Produkt ständiger Weiterentwicklung. Christian Neumayer vereint altes Wissen mit innovativen Ansätzen und optimiert kontinuierlich die Abläufe im Weinbauprozess. Hierbei ist auch die Auswahl der Rebsorten von entscheidender Bedeutung: Der Königsast, eine seltene Rebsorte, reift unter modernen Gesichtspunkten und erhält dadurch einen frischen Anstrich. Das Bestreben, alte Denkweisen zu hinterfragen und neue Verfahren anzuwenden, spiegelt sich in der hohen Qualität der Weine wider. In Kombination mit den saisonalen Gerichten, die auf der umfangreichen Speisekarte angeboten werden, entsteht ein einzigartiges Erlebnis für die Gäste.

Genuss vor Ort & daheim mit der Heurigenbox

Der Heuriger Neumayer ist weit mehr als nur ein Ort, an dem Wein genossen wird. Er fungiert als Treffpunkt für Freunde guter Küche und regionalen Genussses. Besonders die saisonalen Speisen wie Wildgerichte, Gansl und Stelzen erfreuen sich großer Beliebtheit – serviert in der gemütlichen Gaststube oder im ruhigen Gastgarten. Die legendären Stelzen am letzten Wochenende jeder Aussteckzeit sind ein Highlight und ziehen zahlreiche Besucher an.

Das kulinarische Erlebnis wird durch Veranstaltungen wie Fackelwanderungen und Musikabende ergänzt, die den Heurigen zu einem besonders attraktiven Ziel für die ganze Familie machen. Darüber hinaus ermöglichen die im ganzen Jahr angebotenen Heurigenboxen den Weinliebhabern, die Köstlichkeiten von Weinbau Neumayer auch zu Hause zu genießen.

Qualität erleben & direkt ab Hof genießen

Trotz seiner traditionellen Wurzeln ist Weinbau Neumayer ein Vorreiter in der Anwendung moderner Technologien. Der Betrieb nutzt soziale Medien aktiv, um die jüngere Zielgruppe anzusprechen und die Weine direkt über einen Weinautomaten sowie den Ab-Hof-Verkauf anzubieten. Christian Neumayer und sein Team streben danach, den Betrieb weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzugehen, wobei die hohen Qualitätsstandards des Weins sowie die Tradition des Heurigen immer im Mittelpunkt stehen.

Weinbau & Heurigen Neumayer

Tel: 0043 – 664 / 211 08 25

Mail: [email protected]

Homepage: www.weinbauneumayer.at