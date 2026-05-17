Wels: 61-Jähriger sorgt erneut für Polizeieinsatz – Alkohol am Steuer, aber kein Führerschein

61-Jähriger in Wels erneut ohne Führerschein und alkoholisiert am Steuer angehalten

Die Polizei in Wels hat einen 61-jährigen Autofahrer am Samstagnachmittag erneut ohne Führerschein kontrolliert. Bei der Anhaltung wurde ein Blutalkoholwert von 1,32 Promille festgestellt.

Der Mann war der Polizei bereits in den vergangenen Monaten mehrfach aufgefallen. Innerhalb eines Zeitraums von sieben Monaten wurde er siebenmal fahrend ohne Besitz eines Führerscheins angetroffen.

Am Samstagnachmittag fuhr der 61-Jährige nach Angaben der Polizei an Einsatzfahrzeugen bei einer Unfallstelle vorbei. Eine Motorradstreife nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte den Pkw-Lenker anhalten.

Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Mann erneut ohne Führerschein unterwegs war. Zudem ergab die Alkoholisationskontrolle einen Wert von 1,32 Promille Alkohol im Blut.

Die Beamten untersagten dem 61-jährigen Autofahrer die Weiterfahrt. Gegen ihn wurde erneut Anzeige erstattet.