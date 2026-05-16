Wels zeigt Farben: Erste Pride-Parade in Oberösterreichs zweitgrößter Stadt erfolgreich durchgeführt

Erste Pride-Parade in Wels durch Innenstadt gezogen

In Wels hat am Samstag erstmals eine Pride-Parade stattgefunden. Die Veranstaltung wurde von den Organisatoren als „erste welspride“ bezeichnet.

Laut Veranstaltern nahmen rund 1.000 Menschen an der Parade teil. Die Teilnehmenden demonstrierten für queere Rechte, Sichtbarkeit und Gleichberechtigung.

Der Demonstrationszug führte durch die Innenstadt von Wels, das als zweitgrößte Stadt Oberösterreichs beschrieben wird. Trotz Regens wurde die Parade wie geplant durchgeführt.

Für die Umsetzung der ersten LGBTQ-Parade in Wels war die HOSI Linz verantwortlich. Vereinssprecher der HOSI Linz ist Michael Müller.

Zum Projektleitungsteam der welspride gehört Alessandro Schatzmann. Das Projektleitungsteam bezeichnete die erste welspride als Anfang und die Organisatoren betonten, dass die Arbeit für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung weiterhin notwendig bleibe.