Weltjugendspiele: Medaillen für junge Grazer in Tallinn – Gold, Silber und Bronze

Grazer Nachwuchssportlerinnen und -sportler glänzten bei den International Children’s Games in der estnischen Hauptstadt Tallinn und bringen Medaillen in allen Farben zurück in die Steiermark.

TALLINN/GRAZ. Die International Children’s Games (ICG) sind die weltweit größte Multisportveranstaltung für Under-16-Jährige und haben in der Vergangenheit Talente hervorgebracht, die in den Olympischen Spielen brillierten. Mit einer Delegation von neun Mädchen und neun Jungen in den Disziplinen Beachvolleyball, 3×3 Basketball und Fechten erreichte Graz in diesem Jahr in Tallinn bemerkenswerte Top-10-Platzierungen.

Unter 1.200 Sportlern aus der ganzen Welt erkämpften Martin Kopesky und Simon Luckinger Gold im Beachvolleyball. Das Team von Jordan Shcherbak, Philipp Pucher und Christopher Onasuyi sicherte sich im Degenfechten den zweiten Platz, während Philipp Pucher die Bronzemedaille im Einzel holte – in einem Land, in dem Degenfechten als Volkssport gilt.