Weltmeisterschafts-Quali-Highlights im Gleisgarten übertragen







Wenn das Runde ins Eckige geht, bewegt nichts mehr als lautes Gejubel der Fangemeinschaft. Deswegen werden die kommenden Fußball-WM-Qualifikationsspiele wieder im „Gleisgarten“ ausgestrahlt.

WIEN/MEIDLING. Das Scheinwerferlicht trifft auf den Rollrasen und tausende Fans warten gespannt in Stadien und vor den Bildschirmen. Fußballfans fiebern den kommenden Qualifikationsspielen für die nächste Weltmeisterschaft (WM) entgegen. Die WM startet zwar erst am 11. Juni 2026, die ersten Spiele der Qualifikation sind jedoch bereits in vollem Gange.

Die Qualifikationsspiele sind entscheidend, um das Ticket für die größte Fußballbühne der Welt zu sichern. Deutschland und Österreich gehören zu den zahlreichen Nationalmannschaften, die sich in den kommenden Monaten auf den Platz begeben werden, um die besten Spieler auszuwählen und um ihre Chancen auf einen gerechten Platz im Turnier zu sichern. Während die deutschen Fans mit gemischten Gefühlen auf die bevorstehenden Spiele schauen, hofft die österreichische Mannschaft, an ihre Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen und sich für die nächste WM zu qualifizieren.

Im „Gleisgarten“ wird eine festliche Atmosphäre geschaffen, die den Fans eine Möglichkeit gibt, die Spiele gemeinsam zu erleben. Diese Veranstaltungsreihe bietet nicht nur eine große Leinwand für die Übertragung der Spiele, sondern auch ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, Speisen und Getränken, die das Fanerlebnis bereichern. Dies macht den Gleisgarten zu einem beliebten Treffpunkt für alle Fußballbegeisterten in Wien.

Die Vorfreude auf die WM ist spürbar, und das nicht nur in Österreich. Weltweit bereiten sich Fans darauf vor, in verschiedene Länder zu reisen, um ihre Teams zu unterstützen. Die USA, Kanada und Mexiko haben eine gemeinsame Bewerbung für das Turnier abgegeben, was das Event noch spannender macht. Dies wird das erste Mal sein, dass die Weltmeisterschaft in drei Ländern gleichzeitig stattfindet.

Die FIFA hat besondere Aufmerksamkeit auf die Fairness bei der Qualifikation gelegt. Durch die Einführung neuer Technologien wie VAR (Video Assistant Referee) und einer strengen Einhaltung der Spielregeln wird versucht, die Integrität des Spiels zu gewährleisten. Die verschiedenen Kontinentalverbände arbeiten hart daran, die besten Teams zu ermitteln, die dann in der Qualifikation gegen einander antreten.

„Die WM-Qualifikationsspiele sind immer eine aufregende Zeit für Fußballfans“, sagt der Organisator des Gleisgartens. „Wir erwarten große Besucherzahlen und eine lebendige Atmosphäre, besonders mit den wichtigen Spielen, die bevorstehen.“

Die nächsten Monate versprechen also maximale Spannung und mitreißende Spiele, die sowohl die Spieler als auch die Zuschauer in ihren Bann ziehen werden. Sei es im Stadion oder im „Gleisgarten“, das Fußballfieber ist auf dem Höhepunkt, und die Fans sind bereit für die aufregenden Herausforderungen, die vor ihnen liegen.



