Weltneuheit: Neues Mineral ‚Ertlit‘ aus Österreich entdeckt!

Minerale sind faszinierende, natürlich vorkommende Kristalle, die eine zentrale Rolle in der Geowissenschaft spielen. Aktuell gibt es weltweit etwa 6.200 wissenschaftlich anerkannte Mineralarten, was die immense Vielfalt der Erdkruste verdeutlicht. Zu diesen Mineralien zählt auch ein neuer Stein aus Madagaskar, der kürzlich über die Hände eines einheimischen Edelstein-Händlers zu Wissenschaftlern gelangte. Der Begriff „Turmalin“ bezieht sich auf eine Gruppe von Mineralien, die eine ähnliche Kristallstruktur aufweisen, jedoch unterschiedliche chemische Zusammensetzungen haben. Einige der bekanntesten Anwendungen von Turmalinen sind: Schmuck: Aufgrund ihrer Härte und Farbenvielfalt werden Turmaline als Schmucksteine in Ringen, Halsketten und Ohrringen verwendet.

Historische Bedeutung: Ein roter Turmalin ziert die Wenzelskrone, die für Kaiser Karl IV. gefertigt wurde. Zudem sind 21 farbige Turmaline ein Highlight der Meisterschale der deutschen Fußball-Bundesliga.

Technische Anwendungen: Turmaline finden auch Verwendung in Mikroskopen und Sensoren, dank ihrer einzigartigen optischen und elektrischen Eigenschaften. In einer eingehenden Untersuchung eines neuen Minerals durch ein internationales Team aus Schweden, Tschechien, Österreich, Deutschland, Kanada und den USA wurde ein ungewöhnlich hoher Gehalt des Elements Bor entdeckt. Dieses Element nimmt in der Kristallstruktur spezielle Positionen ein. Andreas Ertl, der vor wenigen Jahren den „Alumino-Oxy-Rossmanit" als neuen Turmalin identifiziert hat, hatte die Existenz eines derartigen Minerals schon seit längerem prognostiziert. „Als ich in den 1980ern mit der Erforschung der Möglichkeit von Bor in dieser speziellen Position der Kristallstruktur von Turmalinen begann, war es nicht allgemein akzeptiert, dass dies überhaupt möglich sei", wird Ertl zitiert. Er erläutert weiter: „Nun hat die Natur einen grandiosen Beweis geliefert und alle Theorien bestätigt." Zu Ehren von Ertl wurde die neue Mineralart „Ertlit" benannt, was bereits von der International Mineralogical Association (IMA) offiziell anerkannt wurde. Zusätzlich bestätigte Uwe Kolitsch, der Direktor der Mineralogisch-Petrographischen Abteilung am NHM, nach Untersuchungen eines Sammlungsstücks aus Myanmar ebenfalls die Existenz von „Ertlit". Nach der Analyse mehrerer Zentimeter großer Kristalle von der Koralpe, an der Grenze von Steiermark zu Kärnten, wies Ertl auf einen weiteren Fundort hin. Der neue Turmalin ist aus mehreren Gründen spektakulär: Seltenheitswert: Nur selten werden neue Mineralien in dieser Größe entdeckt; die meisten neuen Arten sind mikroskopisch klein.

Vielfalt: Das Mineral bietet eine beeindruckende Palette an Farben und Formen. „Ertlit" hat das Potenzial für verschiedene wissenschaftliche und technische Anwendungen. Seine spezifische chemische Zusammensetzung könnte neue Erkenntnisse über die Entstehung von Gebirgen und die Erdgeschichte im Allgemeinen ermöglichen. Künstlich hergestellte Turmaline könnten auch als interessante Materialien für technische Zwecke, wie Druck- und Temperatursensoren, dienen.

### Zusammenfassung:

Der neu entdeckte Turmalin „Ertlit“ eröffnet neue Horizonte in der Mineralogie und Wissenschaft mit potenziellen Anwendungen. Seine chemische Zusammensetzung könnte wertvolle Einblicke in geologische Prozesse bieten. Diese Entdeckung stärkt die Bedeutung und das Interesse an Mineralien sowie deren besondere Eigenschaften und Anwendungen.