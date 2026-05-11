Weltraumexperimente gegen Endometriose: Österreichisches Institut testet pflanzliches Medikament auf der ISS

Endometriose-Forschung: Experimente mit pflanzlichem Medikament auf der ISS

Das Austrian Drug Screening Institute arbeitet an einem rein pflanzlichen Medikament gegen die Unterleibserkrankung Endometriose. Die Tests dafür sollen in einem Minilabor auf der Internationalen Raumstation ISS durchgeführt werden.

Endometriose wird als häufigste chronische Unterleibserkrankung bei Frauen weltweit beschrieben und gilt als unheilbar. Sie ist oft sehr schmerzhaft, kann zu verschiedenen Symptomen führen und die Fruchtbarkeit von Frauen einschränken.

Forschungseinrichtung in Innsbruck

Das Austrian Drug Screening Institute ist eine Tochterfirma der Universität Innsbruck. Der wissenschaftliche Leiter ist Günther Bonn. Das Institut forscht an einem rein pflanzlichen Mittel, das Endometriose therapieren soll.

Nach Angaben des Instituts werden für dieses Medikament derzeit Tests vorbereitet, die im Weltall auf der ISS stattfinden sollen. Bonn äußerte sich zu den besonderen Bedingungen auf der Raumstation.

Versuche im All statt im zweidimensionalen Labor

Im Zusammenhang mit den geplanten Experimenten wird beschrieben, dass herkömmliche Laborversuche eine Zweidimensionalität aufweisen: Zellen und Medikamente arbeiten dabei im zweidimensionalen Raum. Demgegenüber sei der menschliche Körper dreidimensional.

Auf der ISS werde eine Situation geschaffen, die den menschlichen Körper realistischer nachempfinde. Bonn wird mit der Aussage zitiert, dass es dort Bedingungen gebe, wie sie der menschliche Körper im Inneren hat.

Minilabor auf dem Weg zur Raumstation

Das Minilabor, in dem die Versuche durchgeführt werden sollen, soll von Cape Canaveral in Florida mit einer SpaceX-Rakete zur ISS geflogen werden. Der Start ist für einen Dienstag geplant, sofern das Wetter passt.

Äußerlich sieht das Minilabor laut Beschreibung wie ein kleiner blauer Schuhkarton aus. Das eigentliche Labor im Inneren hat etwa 30 Zentimeter Höhe und zehn Zentimeter Breite. Extrakte, Zellsysteme und Proben müssen bereits auf der Erde in dieser Größe getestet werden.

Nach der Ankunft auf der ISS wird das Labor angeschlossen. Die Daten der Experimente werden von der Raumstation zur Erde übermittelt.

Ausblick auf mögliche Anwendung

Bonn hofft, mit dem pflanzlichen Medikament Endometriose erstmals entscheidend in den Griff zu bekommen. Sollte alles nach Plan laufen und die Tests die gewünschten Ergebnisse bringen, könnte das Medikament Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Die Informationen zu dem Projekt sind seit 11. Mai 2026 veröffentlicht.