Weltrotkreuztag: Vorarlberger Verband wirbt mit Kampagne Ehrensache um weitere Freiwillige

Rotes Kreuz Vorarlberg wirbt zum Weltrotkreuztag um mehr Freiwillige

Das Rote Kreuz Vorarlberg hebt anlässlich des Weltrotkreuztags am 8. Mai die Bedeutung der Freiwilligenarbeit hervor und wirbt um zusätzliche Unterstützerinnen und Unterstützer. Der Landesverband wird derzeit von rund 1.500 Freiwilligen getragen.

Diese engagieren sich unter anderem im klassischen Rettungsdienst sowie im Besuchsdienst. Präsident Ludwig Summer betont, ohne freiwilliges Engagement könne das Rote Kreuz Vorarlberg seine Aufgaben nicht in diesem Ausmaß erfüllen.

Kampagne „Ehrensache“ gestartet

Das Rote Kreuz Vorarlberg ist nach eigenen Angaben immer wieder auf der Suche nach Freiwilligen und startet zum Weltrotkreuztag die Kampagne „Ehrensache“. Ziel ist es, weitere Menschen für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen.

Unter der Internetadresse ehrensache.at können Interessierte ihre Gemeinde eingeben und sehen, ob und welche Möglichkeiten für ein freiwilliges Engagement bestehen. Zudem finden sie dort Informationen, wie sie mit dem Roten Kreuz in Kontakt treten können.

Ausbau von Transport, Telemedizin und Funknetz

Im Vorjahr hat das Rote Kreuz neun Krankentransportzentralen in Betrieb genommen. Mit ihrer Hilfe können mittlerweile rund 50 Prozent aller Transporte organisiert werden. In einer Aussendung werden diese Zentralen als deutlicher Fortschritt in Effizienz, Koordination und Servicequalität bezeichnet.

Darüber hinaus wurde die Telemedizin landesweit ausgerollt. Sie gilt als wesentlicher Bestandteil der Notfallversorgung. Ebenfalls landesweit umgesetzt wurde das digitale Funknetz des Roten Kreuzes. Damit soll eine flächendeckende und störungsfreie Kommunikation sichergestellt werden, sowohl intern als auch mit anderen Einsatzorganisationen.