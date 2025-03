Welttag der Fremdenführer: Entdecken Sie Graz mit zwölf kostenlosen Touren

In der charmanten Stadt Graz, bekannt für ihre kulturelle Vielfalt und historische Schönheit, wird am 8. März der „Tag der Fremdenführer“ gefeiert. An diesem Tag haben Interessierte die Möglichkeit, an zwölf kostenlosen Stadtführungen teilzunehmen, die von professionellen Fremdenführern angeboten werden. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit, verborgene Juwelen in der eigenen Stadt zu entdecken, egal ob man Einheimischer oder Tourist ist.

GRAZ. Die staatlich geprüften Fremdenführer Österreichs, auch bekannt als „Austria Guides“, sind nicht nur Experten für die Geschichte und Kultur der Region, sondern auch geschickte Kommunikatoren. Sie begeistern jährlich Reisende aus aller Welt und auch Einheimische mit ihren Führungen, die in rund 30 verschiedenen Sprachen angeboten werden. Die Themen der Führungen sind vielfältig und reichen von historischen Erzählungen über Architektur bis hin zu kulinarischen Erlebnissen. Viele Menschen sind sich jedoch nicht bewusst, dass das Gewerbe des Fremdenführers eine umfangreiche Ausbildung erfordert, die eine einjährige fachliche Schulung sowie theoretische und praktische Prüfungen beinhaltet – einige davon müssen in einer Fremdsprache abgelegt werden.

Dank einer österreichweit vernetzten Weiterbildungsakademie bleibt das Wissen der Austria Guides immer auf dem neuesten Stand. Ein deutlich sichtbares Erkennungsmerkmal ist die plakatierte Auszeichnung mit dem rot-weiß-roten Emblem, die ihre Professionalität unterstreicht.

Zwölf Führungen in Graz

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Welttag der Fremdenführer am 21. Februar bieten die Austria Guides spezielle Führungen an, um das Publikum zu begeistern und die Freude am Wissen zu teilen. Da der Welttag zufällig mit der steirischen Semesterwoche übereinstimmt, laden die Guides der Steiermark am 8. März zu einem besonderen Event mit kostenlosen Stadtführungen ein. Die freiwilligen Spenden, die während dieser Veranstaltungen gesammelt werden, kommen der Aktion „Steirer helfen Steirern“ zugute. In Graz können Besucher aus zwölf verschiedenen Themenführungen wählen, was die Kombination mehrerer Touren erleichtert. Angeboten werden auch kinderfreundliche Führungen und ein musikalischer Spaziergang zur Bereicherung des Erlebnisses. Beachten Sie bitte, dass die Teilnehmerzahl für jede Tour begrenzt ist.

Zur Anmeldung und weiteren Informationen zu den Führungen besuchen Sie bitte: wko.at/stmk/welttag.

