Weltweit höchste Hinrichtungszahlen seit 2015: Eine erschreckende Bilanz

Globale Entwicklungen zur Todesstrafe im Jahr 2024

Laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht von Amnesty International rangieren der Irak und der Jemen aktuell auf den plätzen vier und fünf der Liste der Länder mit den meisten Hinrichtungen. In China sind genaue und offizielle Zahlen über die Exekutionen nicht zugänglich. Es wird jedoch allgemein angenommen, dass in der Ein-Parteien-Diktatur tausende von Exekutionen jährlich durchgeführt werden.

Hauptakteure der Hinrichtungen

Die Hauptverantwortlichkeiten für die drastische Zunahme der Hinrichtungen im letzten Jahr liegen bei Iran, Irak und Saudi-Arabien. Zusammen haben diese drei Länder mehr als 90 Prozent aller dokumentierten Exekutionen in 2023 verantwortet. Die einzelnen Statistiken sind wie folgt:

Iran: 972 Fälle (2023: 853)

Saudi-Arabien: 345 Fälle (2023: 172)

Irak: 63 Fälle (2023: 16)

Es ist wichtig zu beachten, dass Amnesty International von einer potenziellen Dunkelziffer ausgeht, da viele Hinrichtungen nicht öffentlich dokumentiert werden. Darüber hinaus fehlen aktuelle Zahlen zu Palästina und Syrien, da in diesen Gebieten aufgrund anhaltender Konflikte keine verlässlichen Daten verfügbar sind.

Demografische Daten der Hinrichtungen

Die Mehrheit der Todesopfer sind Männer, jedoch wurden 2024 in sechs Ländern auch mindestens 44 Frauen hingerichtet. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zu 2023, als 31 Frauen in vier Ländern exekutiert wurden. Dies unterstreicht eine besorgniserregende Trendwende in der Gleichbehandlung der Geschlechter im Kontext der Todesstrafe.

Globale Trends in Bezug auf die Todesstrafe

Bemerkenswerterweise haben fast drei Viertel aller Länder weltweit die Todesstrafe entweder gesetzlich abgeschafft oder wenden sie in der Praxis nicht mehr an. 2023 gab es in Bangladesch zum ersten Mal seit Jahren keine Hinrichtung, während im Oman die erste Exekution seit 2021 verzeichnet wurde. Belarus bleibt das einzige europäische Land, das die Todesstrafe anwendet. Ein Deutscher, der dort zum Tode verurteilt worden war, erhielt 2024 im Rahmen eines Gefangenenaustausches die Begnadigung.

Methoden der Hinrichtung

Im Jahr 2024 wurden fünf verschiedene Methoden zur Vollstreckung der Todesstrafe eingesetzt. Dazu gehören:

Enthauptung in Saudi-Arabien

Hang im Iran, Irak, Kuwait, Ägypten, Singapur und Syrien

Tödliche Injektionen in China, den USA und Vietnam

Erschießungen in Afghanistan, Nordkorea, dem Oman, Somalia und dem Jemen

Erstmals wurde in den USA das Ersticken mittels Stickstoff als Methode zur Hinrichtung eingesetzt, was von Amnesty International als „neue und grausame Methode“ von globaler Bedeutung eingestuft wurde. Die UNO fordert ein Verbot dieser Praxis.

Drogendelikte und die Todesstrafe

In 637 dokumentierten Fällen wurden Personen wegen Drogendelikten hingerichtet, was mehr als 40 Prozent aller Exekutionen ausmacht. Amnesty betont, dass die Todesstrafe in solchen Fällen gegen internationales Recht und Normen verstößt. Zudem sind Hinrichtungen von Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Straftat unter 18 Jahre alt waren, ebenfalls nicht zulässig. Dies betrifft mindestens acht Personen. In mindestens acht Fällen fanden die Hinrichtungen 2024 sogar öffentlich statt.

Zusammenfassung

Der Amnesty-Bericht hebt die alarmierende Zunahme der Hinrichtungen und die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Todesstrafe hervor. Mit der verstärkten internationalen Aufmerksamkeit auf diese Thematik ist es entscheidend, dass Staaten und Institutionen zusammenarbeiten, um gerechtere und humanere Rechtssysteme zu schaffen.