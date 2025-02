Weltweit unter den Top 3: „Gota Coffee“ in Wien als bester Coffeeshop Europas ausgezeichnet

Grosser Erfolg für Grätzl-Café: Das „Gota Coffee“ in Rudolfsheim-Fünfhaus ist stolz darauf, im prestigeträchtigen Ranking „The World’s 100 Best Coffee Shops“ als besten Café Europas ausgezeichnet worden zu sein und belegt zudem den dritten Platz weltweit. MeinBezirk hatte die Gelegenheit, mit Co-Besitzer Markus Brun über die Doppelauszeichnung und die Besonderheiten ihres Konzeptes zu sprechen.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Eine bemerkenswerte Ehrung erhielt jüngst das „Gota Coffee“. Das kleine, eher unauffällige Café, das sich gegenüber dem Schwendermarkt befindet, wurde von der jährlich erscheinenden Rangliste, die die besten Cafés weltweit kürt, zum besten Coffeeshop in Europa gewählt. Die erste Vorstellung der Liste fand auf dem Coffee Fest Madrid statt, das Fachleute und Kaffeeliebhaber aus aller Welt anzieht.

Die Bewertung, die auf verschiedenen Faktoren beruht, berücksichtigt die Qualität des Kaffees, das Können der Baristas, das Ambiente, das Speisenangebot, den Kundenservice und die Nachhaltigkeitspraktiken der Cafés. Die Auswahl basiert zu 70 Prozent auf Expertenmeinungen und zu 30 Prozent auf öffentlicher Abstimmung.

In der etablierten Liste konnte sich das Grätzl-Lokal, das sich auf Specialty Coffee konzentriert, im 15. Bezirk souverän auf dem dritten Platz behaupten. Lediglich das „Onyx Coffee LAB“ in Arkansas (USA) sowie die australische Kette „Toby’s Estate Coffee Roasters“ schnitten besser ab.

Ein Café mit globaler Auszeichnung

Im Gespräch mit Markus Brun, einem der beiden Geschäftsführer von „Gota Coffee“, erfährt man, dass das Café, das 2017 eröffnet wurde, gemeinsam mit seiner Schwester Katharina betrieben wird. Bei ihrer Eröffnung verfügten sie über lediglich acht Sitzplätze. Seit 2021 haben sie jedoch kontinuierlich expandiert, was nicht nur die Anzahl der Sitzplätze umfasst, sondern auch ein angrenzendes Blumen-Geschäft namens „Miraflores“, das Kaffeepflanzen und unterschiedliche Blumen verkauft.

Die Freude über die Doppelauszeichnung war für Brun und seine Schwester überwältigend. Bei der Preisverleihung in Madrid, die am 17. Februar stattfand, hatten sie zunächst nicht mit einer so hohen Platzierung gerechnet. Als die ersten drei Plätze bekannt gegeben wurden, war die Überraschung groß. „Wir konnten es bis heute kaum fassen“, gesteht Brun.

Die Inspiration hinter Gota Coffee

Die Idee für „Gota Coffee“ entstand nach einer Reise nach Peru, wo die Geschwister eine Leidenschaft für Kaffee entwickelten. Sie entschieden sich, eine Location zu finden, die kostengünstig anzumieten war, und nach der Sanierung des entsprechenden Gebäudes fanden sie ihren perfekten Standort. Mit dem Zugang zum öffentlichen Verkehr direkt vor der Tür wurde der Standort zusätzlich attraktiv.

Das Angebot von Gota Coffee

Gota Coffee bietet neben exquisiten Kaffeespezialitäten auch ein interessantes Frühstücksangebot, zu dem Gerichte wie Turkish Eggs und isländischer Milchreis gehören. Kaffeeliebhaber können neben ihren Getränken auch spezielle Kaffeebohnensorten im Café oder über ein Online-Abonnement beziehen. Des Weiteren werden Workshops angeboten, in denen Gäste die Kunst der Kaffeezubereitung erlernen können, wie z. B. „Filter Fun“ und „Latte Art Workshop“.

Abschließend sagt Brun: „Wir möchten unser Wissen weitergeben und die ersten ‚Coffee Ambassadors‘ zu schaffen.“ Zukünftige Pläne für Expansion haben die Geschwister momentan nicht im Kopf. „Für uns zählt jetzt die Freude an der Arbeit in unseren beiden Locations“, so Brun.

Das „Gota Coffee“ und das „Miraflores“ befinden sich auf der Mariahilfer Straße 192. Geöffnet hat das Café von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 18 Uhr. Das „Miraflores“ hat von Montag bis Samstag (Sonntag Ruhetag) von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

