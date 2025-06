Wenig Platz, aber viele Raser: Verkehr am Mälzerweg beschäftigt den Gemeinderat

Anwohner am Mälzerweg in Puntigam kritisieren seit geraumer Zeit die gefährlichen Verkehrssituationen – selbst Feuerwehrfahrzeuge haben Schwierigkeiten, durchzukommen, warnt SPÖ-Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger.

GRAZ/PUNTIGAM. Die Verkehrsproblematik am Mälzerweg ist für die Anwohner zu einem ständigen Ärgernis geworden. Durch parkende Fahrzeuge auf beiden Seiten wird die Straße oft so stark verengt, dass Einsatzfahrzeuge, insbesondere von der Feuerwehr, nur schwer oder gar nicht passieren können. Diese Situation ist nicht nur lästig, sondern auch gefährlich, besonders in einem Notfall.

Trotz der implementierten Tempo-30-Zone und einer Geschwindigkeitsanzeige wird der Mälzerweg vor allem in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende regelmäßig zu schnell befahren. Dies führt zu einer erhöhten Gefahr für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer.

SPÖ-Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger stellte fest, dass alle bisherigen Bemühungen um Verbesserungen der Verkehrssituation durch die Stadt sowie eine Informationskampagne des Bezirksrats lediglich temporäre Entlastung gebracht haben. In ihrem Appell fordert sie eine umfassende Neubewertung der Situation vor Ort durch die Stadt und die Umsetzung entsprechender Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Lebensqualität der Anwohner: „Wir brauchen dringend konkrete Schritte, um die Verkehrssituation zu entschärfen. Dies könnte als Pilotprojekt dienen und als Best-Practice-Beispiel für andere Straßen mit ähnlichen Problemen herangezogen werden.“

Darüber hinaus könnten weitere Maßnahmen, wie die Einführung von Fußgängerzonen oder Radweg-Erweiterungen, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. Eine Umgestaltung des Mälzerweges könnte nicht nur die Verkehrsbelastung verringern, sondern auch die Lebensqualität der Anwohner erhöhen. Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf die Schaffung von geeigneten Parkmöglichkeiten gelegt werden, um das Parken auf der Straße zu minimieren.

