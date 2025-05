Kürzere Sommerferien: Ein Thema, das regelmäßig diskutiert wird. Der Grazer Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) hat erneut eine Debatte angestoßen, aber viele Kritiker, wie die Neos und der steirische ÖAAB, halten seine Aussagen angesichts des Mangels an Lehrkräften für kurzsichtig.

GRAZ. Bei einer Pressekonferenz zu den Sommerangeboten brachte Hohensinner die Idee kürzerer Sommerferien ins Spiel, was ihn als Gegenstand heftiger Diskussionen positioniert. Beobachter sehen dies als ein mögliches Zeichen, dass der Wahlkampf in bestimmten politischen Kreisen bereits begonnen hat. Der Vorsitzende der Neos, Niko Swatek, äußerte scharfe Kritik: „Es ist nicht das erste Mal, dass ein Politiker kürzere Sommerferien befürwortet. Doch Hohensinner lenkt nur von seinen Versäumnissen ab, den Grazer Kindern geeignete Sommerbetreuung anzubieten.“ Diese Dynamik zeigt, wie parteipolitische Diskussionen oft zentrale Probleme wie die Kinderbetreuung in den Hintergrund drängen.

Swatek hält die Diskrepanz zwischen dem Vorschlag kürzerer Sommerferien und den realen Herausforderungen für die Stadt für „ein billiges Ablenkungsmanöver“. Er fordert Hohensinner auf, sich stattdessen für eine adäquate Sommerbetreuung für bedürftige Kinder einzusetzen. Wichtig zu beachten ist, dass die Entscheidung über die Sommerferien auf Bundesebene getroffen wird, was die Einflussmöglichkeiten auf kommunaler Ebene stark limitiert.

Ein weiterer kritischer Punkt in der Debatte ist der sogenannte „Sommerlernverlust“, der auftritt, wenn Kinder während der langen Ferienzeit viel Lernstoff vergessen. Hohensinner argumentiert, dass eine Verkürzung der Sommerferien diesen Verlust verringern und den Lernrhythmus der Schüler stabilisieren könnte. Außerdem sieht er potenzielle wirtschaftliche Vorteile für die Familien, da kürzere Ferien den Druck auf Eltern reduzieren könnten.

Mangel an Lehrpersonen

Die Kritik der Lehrerverbände ist unüberhörbar. Bernhard Braunstein, Obmann des Lehrerbundes, und Agnes Totter, Nationalratsabgeordnete und ebenfalls im Lehrerbund tätig, betonen, dass die Verantwortung für die Betreuung nicht einfach auf die Schulen abgewälzt werden kann. Die Forderung nach kürzeren Sommerferien erscheine zwar als provokante Headline, sei aber durch das Fehlen geeigneter Lehrkräfte nicht durchführbar.

ÖAAB-Landesobmann Bundesrat Günther Ruprecht hebt hervor, dass bevor die kommunale Politik auf Bundesebene Änderungen anregt, die Stadt zunächst ihre eigenen Herausforderungen in der Kinderbetreuung angehen sollte. Der Mangel an Lehrpersonal und geeigneten Betreuungseinrichtungen ist ein drängendes Problem, das eine tiefere Diskussion verdient.

