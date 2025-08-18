Wenn Dietrich auf Riefenstahl trifft: Szenische Lesung „Marleni“ im kunstGarten

Der kunstGarten in Graz lädt im August zu einer besonderen szenischen Lesung ein. An fünf Abenden – dem 21., 23., 24., 28. und 29. August – jeweils um 19:30 Uhr, werden die talentierten Schauspielerinnen Irmi Horn und Wera Köhler, unterstützt von der Pianistin Eva Jiménez, das Theaterstück „Marleni“ der renommierten Autorin Thea Dorn präsentieren. Das Stück präsentiert eine fiktive, aber sorgfältig recherchierte Begegnung zwischen zwei der schillerndsten Figuren der deutschen Filmgeschichte: Marlene Dietrich und Leni Riefenstahl.

In „Marleni“ inszeniert Thea Dorn eine imaginative und tiefgründige Auseinandersetzung, die am 6. Mai 1992, dem Todestag von Dietrich, spielt. Riefenstahl, bekannt für ihre umstrittenen Regiearbeiten im Nationalsozialismus, erscheint in Dietrichs Pariser Wohnung und bringt ein provokantes Angebot mit: den Vorschlag, Dietrich zu einem letzten gemeinsamen Film zu überreden, der das Erbe beider Frauen reflektieren könnte.

Der Abend entfaltet einen scharfsinnigen Dialog, in dem sich Ironie, Bosheit und unerwartete Offenheit treffen. Die Begegnung zwischen Dietrich, der antifaschistischen Ikone mit einer glanzvollen Hollywoodkarriere, und Riefenstahl, der umstrittenen Künstlerin mit ihrer NS-Vergangenheit, wird zu einem intensiven Vexierspiel zwischen Wahrnehmung, Gedächtnis und Selbstdarstellung. Während die beiden Frauen unterschiedliche politische Positionen und künstlerische Philosophien vertreten, bleibt die Frage nach Kunst, Verantwortung und dem Streben nach Unsterblichkeit im Raum stehen.

Dietrichs unverwechselbarer Charme und ihre provokante Ausstrahlung kontrastieren stark mit dem kühlen, aber faszinierenden Auftreten Riefenstahls. Dieses Spannungsfeld wird eindrucksvoll von Horn und Köhler in Szene gesetzt, während Jiménez mit ihrer Klavierbegleitung die emotionale Tiefe der Konversation verstärkt. Die szenische Lesung lässt die Grenzen zwischen Theater, Geschichte und zeitgenössischen Themen verschwimmen und fordert das Publikum heraus, über Themen nachzudenken, die über den Abend hinaus nachwirken.

Eintrittskarten sind zum Preis von €20 (ermäßigt €15) erhältlich und eine Anmeldung ist erforderlich, die spätestens zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung erfolgen muss. Interessierte können sich via E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter +43 316 262787 anmelden.

INFO

Ort: kunstGarten, Graz

Termine: 21., 23., 24., 28. und 29. August, jeweils 19:30 Uhr

Eintritt: €20 / ermäßigt €15

Anmeldung erforderlich bis spätestens 2 Stunden vor Beginn