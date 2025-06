Werner-Pirchner-Preis 2025: Rekordteilnahme und Finalisten bekanntgegeben

Der Werner-Pirchner-Preis 2025 hat mit 85 Bewerbungen aus 20 Ländern einen neuen Teilnahmerekord erreicht und die 16 Finalisten für das Oktober-Wochenende in Innsbruck bekannt gegeben.

TIROL. Zum vierten Mal wird der prestigeträchtige Werner-Pirchner-Preis vom Tiroler Landeskonservatorium (TLK) in Kooperation mit der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien verliehen. Dieser internationale Wettbewerb richtet sich an talentierte junge Musikerinnen und Musiker, die Blasinstrumente spielen. In jedem Jahr werden zwei neue Kategorien gewählt, und in diesem Jahr sind zum ersten Mal die Tuba und das Fagott vertreten.

Rekordbeteiligung: 85 Bewerbungen

Die Anzahl der einreichenden Musikerinnen und Musiker hat mit 85 Bewerbungen aus 20 Nationen einen historischen Höchststand erreicht. Die große Teilnahme unterstreicht die weltweite Bedeutung des Wettbewerbes.

„Der Werner-Pirchner-Preis hat sich nicht nur etabliert, sondern ist zum bedeutenden Event in der internationalen Musikszene geworden, wie der diesjährige Bewerbungsrekord eindrucksvoll zeigt,“

äußert Bildungslandesrätin Cornelia Hagele. 16 talentierte Künstlerinnen und Künstler haben sich für das Finale qualifiziert und werden im Oktober in Innsbruck um ein Preisgeld von 19.000 Euro konkurrieren.

Semifinalisten für das Finale bekannt

Die Bewerberinnen und Bewerber hatten bis Anfang Mai die Gelegenheit, ihre Beiträge digital einzureichen. Eine Fachjury, unter dem Vorsitz von Landesmusikdirektor Helmut Schmid und unterstützt von Maximilian Bauer (TLK) sowie Barbara Strack-Hanisch (mdw), wählte jeweils acht FinalistInnen pro Instrument aus. Die zweite und dritte Wettbewerbsrunde finden vom 3. bis 5. Oktober 2025 in Innsbruck statt.

„Der Werner-Pirchner-Preis ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern eine Plattform für junge Talente aus aller Welt, um in Tirol ihr Können zu demonstrieren. Ich freue mich auf ein Wochenende voller musikalischer Höhepunkte,“

ergänzte LRin Cornelia Hagele. Ihr Jurymitglied Maximilian Bauer lobte die hohe Qualität der Bewerbungen und betonte, dass die musikalischen Darbietungen und die anspruchsvolle Literatur auf exzellentem Niveau stattfanden. Die Zunahme der Teilnehmer und die hohe musikalische Qualität reflektieren die erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem TLK und der mdw. „Der Werner-Pirchner-Preis ist mittlerweile ein fester Bestandteil im internationalen Wettbewerbskalender für Blasinstrumente,“ sagte mdw-Rektorin Ulrike Sych.

Factbox: Semifinale

Die Fachjury hat jeweils acht Instrumentalisten in den Kategorien Tuba und Fagott für das Semifinale ausgewählt (alphabetische Reihenfolge):

Kategorie Tuba:

Jakob Gattermann, Österreich

Ally Hansen, Vereinigte Staaten von Amerika

David Hofbauer, Österreich

Mathias Jenewein, Österreich

Richard Masa, Ungarn

Nuppu Salmioranta, Finnland

Nándor Vincze, Ungarn

Shengsong Zhou, China

Kategorie Fagott:

Emanuel Blumin-Sint, Deutschland

Sarah Carbonare, Italien

Anton Franz, Deutschland

Matthäus Hauer, Österreich

Johann Anders Heller, Deutschland

Katharina Mätzler, Österreich

Johanna Maria Mayr, Österreich

Jungmin Yoo, Südkorea

