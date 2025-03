Wettbewerb: Steirischer Hackbrettwettbewerb im Steiermarkhof

Am 6. April 2025 wird der Steiermarkhof zur Bühne für junge Talente, wenn der sechste steirische Hackbrettwettbewerb stattfindet.

GRAZ. Um 14 Uhr wird im Steiermarkhof das Finale des sechsten steirischen Hackbrettwettbewerbs eingeläutet. Junge Hackbretttalente aus der gesamten Region treten an, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und um wertvolle Preise zu kämpfen. Die Sieger des Wettbewerbs können sich über je ein hochwertiges steirisches Hackbrett freuen, das ihnen nicht nur als Auszeichnung, sondern auch als wertvolles Musikinstrument dient.

Eine prominente Jury unter dem Vorsitz von Hugo Mali wird die Talente bewerten. Das Jury-Team setzt sich aus erfahrenen Musikern und Volksmusikexperten zusammen, darunter Bertram Egger, Sigi Lemmerer, Elisabeth Feichtenhofer, Kerstin Lucia Groß und Sepp Strunz. Die Veranstaltung wird von Sepp Loibner, dem ehemaligen Leiter der Abteilung Volkskultur des ORF-Steiermark, moderiert.

Volksmusik fördern

Die Veranstaltung möchte nicht nur die Wettbewerber unterstützen, sondern auch das Interesse an der Volksmusik insgesamt fördern. Zu den Highlights des Programms gehört eine Darbietung des „Altsteirertrios Lemmerer“ unter der Leitung von Sigi Lemmerer, der selbst als herausragender Hackbrettspieler bekannt ist. Außerdem wird Armin Brandl, der Sieger des Vorjahres, einige seiner besten Stücke präsentieren.

Für alle, die am Wettbewerb nicht persönlich teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung am 23. April von 20:04 bis 22:00 Uhr auf Radio Steiermark nachzuhören. Der Wettbewerb ist eine bedeutende Plattform, um junge Talente zu fördern, die das in den letzten Jahren immer populärer werdende steirische Hackbrett erlernen. Die Ausschreibung richtete sich an solistische und Ensemble-Besetzungen, wobei die vorgetragenen Stücke alpenländischen und folkloristischen Charakter haben sollten.

