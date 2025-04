Wetter in Wien: Dramatischer Temperaturrückgang am Marathon-Wochenende

Das Wetter während des Marathon-Wochenendes in Wien wird stark variieren. Am Samstag erwartet uns sonniges und windiges Wetter, während der VCM-Sonntag mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt deutlich kühler ausfällt.

WIEN. Für die Wienerinnen und Wiener steht ein marathonreiches Wochenende vor der Tür. Trotz der unterschiedlichen Wetterbedingungen bietet der Vienna City Marathon (VCM) 2025 zahlreiche Wettkampfgelegenheiten und Veranstaltungen, die sowohl lokale Athleten als auch Touristen anziehen.

Am Samstag, 5. April, finden vor dem eigentlichen großen Vienna City Marathon einige Begleitwettbewerbe statt: der Vienna 5K-Lauf, der Daily Mile 1600, der Daily Mile 800, der berühmte Fledermauslauf sowie der „Coca-Cola Inclusion Run“. Diese Veranstaltungen fördern nicht nur den sportlichen Geist, sondern auch die Gemeinschaft und Inklusion innerhalb der Stadt.

Am Samstag zeigen sich Sonne und Wolken, begleitet von starkem Wind. Die Sonne wird bis zum Mittag strahlen, danach sind kurze Regenschauer möglich. Trotz dieser Niederschläge bleibt der Tag hauptsächlich trocken. Der West- bis Nordwind frischt am Nachmittag auf und führt zu maximalen Temperaturen von bis zu 19 Grad Celsius. Diese Wetterbedingungen sind ideal für die Vorbereitungen der Athleten.

Dann wird’s richtig kalt

Doch dann folgt der Marathon-Sonntag. Am 6. April sind kalte und windige Bedingungen zu erwarten. Ein kräftiger Nordwind mit Spitzen von bis zu 60 km/h wird die Teilnehmer herausfordern. Der Tag beginnt sonnig, doch im Laufe des Nachmittags ziehen dichtere Wolken auf, während es durchweg trocken bleibt. Die Temperaturen pendeln sich um den Gefrierpunkt ein, mit einer Morgenkälte von etwa 0 Grad und Höchstwerten zwischen 5 und 7 Grad Celsius.

Die darauf folgende Woche zeigt sich ebenfalls kalt mit frostigen Temperaturen, insbesondere in den Außenbezirken. Es sind Werte bis zu 8 Grad zu erwarten, was den Beginn der Frühlingszeit in Wien signalisiert – allerdings mit den typischen Aprilwettereigenheiten.

Das könnte dich auch interessieren:

Dutzende Straßen sind während des Marathons stundenlang gesperrt.

Das Sportevent bringt zahlreiche Änderungen im öffentlichen Nahverkehr mit sich.

Die MA 48 sorgt dafür, dass der Streckenbereich nach den Läufen schnell wieder geräumt wird.