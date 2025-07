Wetter in Wien: Gewittrige Regenschauer, Wind und Temperaturen von bis zu 22 Grad

Am Donnerstag wird das Wetter gewittrig und windig sein. Die Temperaturen sollen im Laufe des Tages bis zu 22 Grad erreichen.

WIEN. Das Wetter in Wien bleibt weiterhin kühl und wechselhaft. Ein richtiges Sommerfeeling will momentan nicht aufkommen, da die Temperaturen im Vergleich zu den üblichen Julimonaten hinterherhinken. Aktuelle Wetterdaten zeigen, dass die Stadt bisher mit unterdurchschnittlichen Temperaturen zu kämpfen hat, die deutlich unter dem Durchschnitt für diesen Monat liegen, der normalerweise bei etwa 25 Grad Celsius liegt und durchaus auch höhere Spitzen erzielen kann.

Am Donnerstag, dem 10. Juli, wird sich die Wetterlage nicht wesentlich ändern. Es bleibt wechselhaft und windig, mit gelegentlichen Aufhellungen, die den Bürgerinnen und Bürgern von Wien einige Sonnenstunden bescheren könnten.

Viel Wind und vereinzelte Gewitter

Die Wolken bleiben weiterhin dominant über der Stadt, und es ist mit einigen gewittrigen Regenschauern zu rechnen. Diese unbeständige Wetterlage ist typisch für den Sommer in Österreich, in dem sich oft hohe und niedrige Drucksysteme abwechseln. Darüber hinaus wird ein lebhafter bis kräftiger Nordwestwind wehen, der nicht nur für frische Luft sorgt, sondern auch die gefühlte Temperatur weiter absenken könnte. Vor allem in den Abendstunden könnten die Temperaturen als kühl empfunden werden.

In den kommenden Tagen wird es relativ kühl bleiben, mit Tageshöchsttemperaturen, die am Nachmittag bei etwa 22 Grad Celsius liegen. Der Trend zeigt, dass das Wetter am Wochenende voraussichtlich auflockern wird und die Temperaturen wieder in Richtung 30 Grad steigen könnten. Diese Wetteränderung wäre eine willkommene Abwechslung und könnte die Wienerinnen und Wiener motivieren, wieder mehr Zeit im Freien zu verbringen, wie es in der sonnigen Jahreszeit üblich ist.







