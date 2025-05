Wetter in Wien: Mix aus Sonne und Wolken am Wochenende

Das Wetter am kommenden Wochenende in Wien lässt zu wünschen übrig. Trotz einiger sonniger Abschnitte bieten die nächsten Tage nur wenig Wärme. Ein lebhafter Nordwestwind sorgt für kühlere Temperaturen.



Wien. Wer sich am Wochenende auf ein erfrischendes Getränk in der Sonne gefreut hat, wird nur bedingt zufrieden sein. Denn auch wenn die Sonne gelegentlich durchbricht, erwartet die Bewohner von Freitag bis Sonntag überwiegend bewölktes und frisches Wetter.

Zu Beginn des Wochenendes, am 23. Mai, sollten Sonnenanbeter auf viele Wolken gefasst sein. Gelegentlich wird die Sonne durch die Wolken blitzen, vor allem um die Mittagszeit. Jedoch sind die Temperaturen mit maximal 17 Grad und dem lebhaften, kühlen Nordwestwind nicht zum Verweilen in der Sonne geeignet.

Wettervorhersage für das Wochenende

Am Samstag, 24. Mai, wird es vorwiegend sonnig bleiben. Dennoch bleibt der Nordwestwind weiterhin in Wien präsent, was die Höchsttemperatur auf angenehme, aber frische 19 Grad beschränkt. Am Nachmittag ist mit einer Zunahme der Bewölkung sowie kurzen Regenschauern zu rechnen, was für viele vielleicht die Planung eines Ausflugs in den Park erschweren könnte.

Der Wettertrend setzt sich am Sonntag, 25. Mai, jedoch in positiveren Bahnen fort. Der Tag beginnt mit sonnigem Wetter, und es bleibt ganztags trocken. Spätestens am Nachmittag kann es jedoch zu wolkigen Abschnitten kommen. Mit 22 Grad erreicht das Wochenende am Sonntag seine Höchsttemperaturen, was für viele einladend sein könnte, um die Natur zu genießen – wobei eine Jacke vielleicht nicht schaden könnte.

Insgesamt wird empfohlen, sich wettergerecht zu kleiden und möglicherweise eine Indoor-Aktivität in Betracht zu ziehen, falls der Wind zu frisch wird. Für all jene, die dennoch draußen sein möchten, könnte ein Ausblick auf lokale Veranstaltungen helfen, den Tag zu gestalten, auch wenn das Wetter nicht perfekt ist.

