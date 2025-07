Wetter in Wien: Nach regenreichen Tagen kehrt das Sommerwetter zurück

Unbeständiges Wetter am Freitag, aber Vorfreude auf sommerliche Temperaturen am Wochenende!

WIEN. Die unbeständigen Tage in Wien könnten bald der Vergangenheit angehören. Am Freitag sind leichte Regenschauer möglich, und im Laufe des Tages wechseln sich dichte Wolken mit einigen sonnigen Auflockerungen ab. Local forecasts suggest that while rain may fall in the morning, conditions are expected to improve as the day progresses.

Tagsüber besteht zudem die Möglichkeit eines Gewitters, was unter anderem auf die variable Wetterlage zurückzuführen ist. Ein lebhafter Westwind weht durch die Stadt, während die Temperaturen Höchstwerte von bis zu 24 Grad erreichen könnten. Dies entspricht den typischen Frühlingsbedingungen in Wien, wo Niederschläge im Mai häufig sind.

Perfektes Grill- und Badewetter am Sonntag

Ein Lichtblick gibt es am Samstag: Ein deutlicher Wetterumschwung führt zu wiederholtem Sonnenschein und steigenden Temperaturen. Im Verlauf des Tages können hier und da Quellwolken entstehen, doch es bleibt weitgehend trocken – ein positives Zeichen für alle Outdoor-Aktivitäten. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf etwa 29 Grad, ideal für einen Ausflug ins Freie.

Der Sonntag bringt dann wahres Grill- und Badewetter mit sich! Es wird erwartet, dass die Sonne den ganzen Tag scheinen wird, begleitet von nur wenigen harmlosen, dünnen Wolken, die den Himmel zieren. Die Temperaturen könnten Spitzenwerte von bis zu 31 Grad erreichen, was viele Menschen animieren wird, an den örtlichen Badeseen zu entspannen oder den Grill anzufeuern. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind, der die Hitze etwas erträglicher macht.

Die Meteorologen warnen jedoch, dass es wichtig ist, auf etwaige Wetterwechsel vorbereitet zu sein, auch wenn die Prognosen vielversprechend erscheinen. Das Wochenende könnte also nicht nur für Grillfreunde, sondern auch für Wassersportler und Naturfreunde eine ideale Gelegenheit bieten.







