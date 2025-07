Wetter in Wien: Sommerliches Wochenende endet mit Gewittern

Nach einer kurzen Verschnaufpause steht Wien wieder hochsommerliches Wetter für das Wochenende bevor. Die Temperaturen sollen auf bis zu 31 Grad steigen. Am Sonntag könnten jedoch auch Gewitter aufziehen.

WIEN. Der Sommer hat Wien am Wochenende wieder fest im Griff, genau so, wie wir es in den Sommerferien erwarten. Diese Wetterlage passt perfekt zu Outdoor-Aktivitäten und einem entspannten Lebensstil, den viele Wien-Bewohner und Touristen genießen.

Nach einer Hitzewelle, die am Donnerstag endete, gab es am Freitag eine erfrischende Auszeit. Am Samstag erwarten uns für das Wochenende hochsommerliche Temperaturen, jedoch nicht ganz so drückend heiß wie in den Tagen zuvor.

Samstag mit bis zu 31 Grad

Bereits in der Früh des Samstags, den 5. Juli, dürfen wir uns auf einen strahlend blauen Himmel freuen. Der Südostwind wird aufkommen und in der ersten Tageshälfte angenehm wehen. Der Wetterdienst prognostiziert, dass Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad zum Start in den Tag uns einladend erscheinen.

Im Laufe des Nachmittags kann die Temperatur bis zu 31 Grad erreichen, was die perfekte Gelegenheit ist, um die Badehose auszupacken und vielleicht einen Ausflug ins nahegelegene Schwimmbad zu planen. Wiens Freibäder wie das Strandbad Alte Donau oder das Schwimmbad im Prater sind beliebte Zielorte und bieten die Möglichkeit, sich abzukühlen und die Sonne zu genießen.

Sonntag endet mit Gewittern

Am Sonntag, den 6. Juli, sollte der Großteil der Bevölkerung Zeit für einen Besuch in einem Freibad haben, denn das Wetter zeigt sich überwiegend freundlich. Die Sonnenstunden könnten Temperaturen um die 30 Grad mit sich bringen, ideal für einen entspannten Tag am Wasser.

Dennoch können bereits tagsüber gewittrige Schauer möglich sein. Spätestens ab dem Abend steigt die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und Gewitter deutlich an. Begleitet wird dies von lebhaftem Südwind. Ein Ausblick auf den Montag zeigt, dass dieser deutlich unbeständiger, kühler und auch nasser werden sollte, was einen Kontrast zu den warmen Tagen des Wochenendes bedeutet.

Weitere Themen:

Hier sind die besten Badeplätze für Hunde in Wien. Wiens Friedhöfe bieten sich als Rückzugsorte vor der Hitze an. Männer am Donaukanal von Gruppe überfallen und verletzt.