Wetter in Wien: Unbeständig am Dienstag, freundlicher zur Wochenmitte

Am Dienstag bleiben Wolken und starker Wind vorherrschend, doch im Verlauf der Woche wird das Wetter allmählich freundlicher, und die Temperaturen beginnen zu steigen.

WIEN. Das Wetter in Wien bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft und zeigt sich typisch für die Aprilmonate. Am Dienstag, dem 8. April, sind die Wetterbedingungen zunächst durch windige und nasse Phasen geprägt, mit gelegentlichen Regenschauern, die sogar Graupel enthalten könnten. Der lebhafte Nordwestwind sorgt dafür, dass sich die dichten Wolken langsamer auflockern; erst am Nachmittag wird die Sonne sich wieder zeigen. Tagsüber erwarten wir Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad Celsius.

Unbeständigkeit bleibt



Am Mittwoch, dem 9. April, wird eine deutliche Wetterverbesserung erwartet, obwohl die Wolken weiterhin gelegentlich durchscheinen können. Der Sonnenschein wird überwiegen, und es bleibt voraussichtlich trocken. Im Vergleich zu den vorherigen Tagen wird der Wind nachlassen, bleibt jedoch spürbar. Die Temperaturen könnten am Nachmittag auf 13 bis 15 Grad Celsius ansteigen, was für viele Wiener eine willkommene Erfrischung darstellen wird.

Am Donnerstag, dem 10. April, bleibt das Wetter weiterhin wechselhaft. Dichte Wolken und sporadische Schauer werden das Wetterbild weiterhin prägen, während sonnige Abschnitte rar bleiben. Die Höchsttemperaturen werden in diesem Fall zwischen 12 und 14 Grad Celsius liegen.

Während die Aprilwetter oft unberechenbar sind, gibt es einen Lichtblick für alle, die Outdoor-Aktivitäten planen. Frühling in Wien bietet viele Möglichkeiten, die blühenden Parks und Gärten zu genießen. Beliebte Ziele sind beispielsweise der Schönbrunner Schlosspark oder der Stadtpark, wo die Natur beginnt, in voller Pracht zu erblühen.

