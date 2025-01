Wetterexperten warnen vor Glatteisgefahr auf Wiens Straßen am Wochenende

Am Ende der Woche könnte Wien von erheblichem Eisregen betroffen sein, was die Gefahr von Rutschunfällen mit sich bringen könnte. Experten warnen sogar vor einer „mehreren Zentimeter dicken Eisdecke“, die in Teilen der Stadt entstehen könnte.



WIEN. Die erste Woche des Jänners endet mit einer ausgeprägt winterlichen Wettervorhersage für Wien. Das verlängerte Wochenende beginnt allerdings noch recht freundlich, wenn man die Prognose von GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) betrachtet.

Am Samstag erwartet uns ein Mix aus Wolken und sehr sonnigen Phasen. Ab dem Mittag erhöht sich jedoch die hohe Bewölkung, was die Sonnenscheinzeiten etwas einschränken könnte.

Zudem weht am Samstag ein mäßig bis lebhaft aus westlicher Richtung, der bis in den frühen Nachmittag anhält. Am Samstagabend dreht der Wind und weht nur noch schwach aus Südost. Die Temperaturen liegen passend dazu zwischen 1 und 2 Grad.

Eisdecke am Sonntag

Der Sonntag könnte deutlich frostiger werden – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Temperaturen fallen auf ein Minimum von minus 4 Grad und werden den ganzen Tag über nicht über den Gefrierpunkt steigen. Und hier liegt das Problem.

Wie GeoSphere berichtet, beginnt es ab Mittag zu regnen, „dabei besteht Glatteisgefahr“. Die Ursache dafür ist die Kombination aus niedrigen Temperaturen und Regen. Eine Frühwarnung möchte der österreichische Wetterdienst noch nicht ausgeben, jedoch raten die Experten von „Kachelmannwetter“ zur Vorsicht.

„Am Vormittag setzt mit einer Warmfront Schneefall ein, der mittags in Eisregen übergeht und dann über längere Zeit anhalten kann! Dies könnte eine mehrere Zentimeter dicke Eisdecke zur Folge haben“, warnen die Meteorologen der deutschen Online-Wetterplattform.

Laut den aktuellsten Prognosen kann es im gesamten Stadtgebiet zu Eisregen kommen. Besonders betroffen könnten jedoch die Gebiete im Westen bis zur Donau und westliche Teile von Floridsdorf und der Donaustadt sein.

Feiertag mit zeitweise Sonne



Dieses Phänomen könnte ab Sonntagmittag auftreten. Ab Montagmorgen, dem Feiertag der Heiligen Drei Könige, sollte jedoch der gefrierende Niederschlag vorbei sein. Hier erwartet GeoSphere Nebel und Hochnebel. Abgesehen von diesen Nebelfeldern kann sich zwischendurch sogar die Sonne zeigen.

Die Temperaturen steigen am Montag leicht an, mit Frühtemperaturen um minus 2 Grad und Tageshöchsttemperaturen um plus 4 Grad. Der Wind sollte nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen wehen.

