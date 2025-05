Wetterprognose für Wien: Heiteres Wochenende erwartet

Das bevorstehende Wochenende wird mehrheitlich sonnig sein, beginnt jedoch mit kalten Morgenstunden. Auch der Montag wird sonnig in die neue Woche starten.

WIEN. Die kalten Tage scheinen sich nun dem Ende zu neigen. Das kommende Wochenende verspricht viel Sonnenschein, und auch am Montag bleibt es freundlich, mit lediglich einigen leichten Wolken am Himmel. Laut dem aktuellen Wetterbericht des ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) dürfen sich die Wiener auf angenehme Temperaturen freuen.

Am Samstagmorgen erwartet die Bevölkerung in Wien frische Temperaturen, die in den frühen Morgenstunden sogar zu leichtem Bodenfrost in den Randgebieten führen könnten. Im Lauf des Tages wird die Sonne oft scheinen, auch wenn sich vereinzelt dünne Wolken über den Himmel ziehen könnten. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf angenehme Werte von bis zu 20 Grad Celsius, was ideal für Aktivitäten im Freien ist.

Das Wetter für den Muttertag

Der Muttertag beginnt zunächst mit dichteren Wolken, aus denen örtlich vereinzelt Regentropfen fallen können. Doch im Laufe des Tages wird sich die Sonne durchsetzen und den Himmel erhellen. Besonders am Nachmittag dürfen sich die Wiener auf überwiegend sonniges Wetter freuen, begleitet von einem lebhaften Nordostwind. Die Höchsttemperatur wird voraussichtlich bei 17 Grad liegen, was zu einem angenehmen Tag für Feierlichkeiten mit der Familie einlädt.

Auch am Montag bleibt es überwiegend sonnig, wobei im Tagesverlauf einige Wolken aufziehen können. Ein mäßiger Wind aus Nordost bis Südost sorgt für frische Luft. Die Höchsttemperatur erreicht etwa 18 Grad, was nach dem kühlen Start in die Woche einen angenehmen Ausklang bietet.

