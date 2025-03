Wettervorhersage: Ein mildes und frühlingshaftes Wochenende in Wien

Zum astronomischen Frühlingsanfang macht das Wetter in Wien dieses Wochenende mit frühlingshaften Temperaturen wieder Lust auf Outdoor-Aktivitäten. Die kommenden Tage versprechen einen angenehmen Aufenthalt im Freien, während die milden Frühlingstemperaturen die meisten Menschen erfreuen werden. Gelegentlich zeigen sich zwar einige Wolken und in den frühen Morgenstunden könnte Nebel auftreten, aber die Aussichten sind insgesamt vielversprechend.

WIEN. Mit dem Einzug des Frühlings erstrahlt die österreichische Hauptstadt in neuem Licht. Am Samstag wird das Thermometer bis zu 14 Grad anzeigen, begleitet von teilweise sonnigen Abschnitten. In den frühen Morgenstunden könnte der Nebel die Sicht etwas trüben, bevor er sich auflöst und die Sonne zum Vorschein kommt. Frühlingstage, die viele Wiener dazu einladen, Spaziergänge in den zahlreichen Parks der Stadt zu unternehmen.

Trotz des sonnenreichen Wetters bleibt ein kleiner Wermutstropfen: vereinzelte Wolken und Sahara-Staub, der durch mäßige bis lebhafte Südostwinde transportiert wird. Dies könnte die Freude an den frischen Frühlingsausflügen leicht mindern. Dennoch ist die allgemeine Stimmung positiv, denn der Winter hat sich endlich verabschiedet. Die kalten Nächte nehmen ab; am Samstagmorgen sind noch 4 Grad zu erwarten, während die Temperaturen am Sonntag schon bei angenehmen 7 Grad starten.

Am Sonntag drohen kurze Regenschauer

Der Sonntag präsentiert sich zunächst ähnlich wie der samstägliche Frühlingstag. Vormittags sollte es weitgehend trocken bleiben, allerdings sind am Nachmittag gelegentliche Regenfälle möglich. Die Wienerinnen und Wiener können sich dennoch auf angenehme Temperaturen bis zu 18 Grad freuen. Zum Glück bleibt der Wind an diesem Tag mild, was die Möglichkeit für entspannte Spaziergänge in der Stadt erhöht.

Die Wettervorhersage für Sonntag. (Archivbild)

Ein kleiner Ausblick auf den bevorstehenden Montag zeigt, dass die Sonne sich zurückziehen wird. Stattdessen dominieren am Montag dicht bewölkte Himmel, und die strahlenden Sonnenstrahlen der letzten Tage werden selten zu sehen sein. Dennoch bleibt es mild, was den Frühling, trotz der Wolken, in die Stadt bringt.

