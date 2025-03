Wettervorhersage für Wien: Regen und Temperaturen unter 10 Grad am Wochenende

Die Freude über das frühlingshafte Wetter mit Temperaturen bis zu 20 Grad in Wien war leider nur von kurzer Dauer. Seit Mittwoch hat eine spürbare Abkühlung eingesetzt, und das Wochenendwetter wird noch deutlicher: Regen und Temperaturen unter 10 Grad bestimmen die Wetterlage.

WIEN. Zu Beginn der Woche durften sich die Wiener trotz winterlicher Bedingungen bereits in leichter Frühlingskleidung zeigen. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 20 Grad fühlte es sich an wie ein vorzeitiger Frühlingsanfang. Laut Meteorologen des ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) war dies jedoch nur ein kurzes Intermezzo, da sich ab Mittwoch die Wetterlage grundlegend ändern sollte.

Nach den aktuellen Prognosen für die kommenden Tage wird die friedenserprobte Euphorie bald der Realität weichen. Bereits Mitte der Woche war ein deutlicher Temperaturabfall zu erwarten. Dieser Abfall wird am Wochenende besonders spürbar, wenn Kälte und Niederschlag das Wetter bestimmen.

Unter 10 Grad am Wochenende

Am Freitag, dem 14. März, wird bereits am frühen Vormittag Regen erwartet, der sich bis zum Abend durchziehen soll. Dazu wird ein frischer Nordwestwind aufkommen, was die Höchsttemperaturen auf ca. 8 Grad senken dürfte. Das Wetterbüro empfiehlt, einen Regenschirm und warme Kleidung mitzunehmen, um sich vor der Kälte und Nässe zu schützen.

Ein typisches Wiener Frühlingswetter, das schnell umschlagen kann.

Am Samstag, dem 15. März, bleibt die Wetterlage weiterhin trüb und wechselhaft. Im Tagesverlauf sind wiederholt Regenschauer zu erwarten. Der kalte Nordwind sorgt dafür, dass die Temperaturen kaum über 7 Grad steigen.

Für den Sonntag, dem 16. März, kündigen die Meteorologen dichte Wolken an, wobei es nur vereinzelt zu leichtem Regen kommen könnte. Die Sonne wird sich bestenfalls zwischendurch blicken lassen. Dabei weht der Wind mäßig aus Nordwest bis Nord, und die Höchsttemperaturen werden etwa 9 Grad erreichen.

