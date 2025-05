Wettervorhersage für Wien: Wechselhaft mit Sonne und Regen

Die Temperaturen haben wieder leicht angezogen, doch das Sommerwetter lässt in Wien auf sich warten. Die Wettervorhersage für die kommenden Tage zeigt eine wechselhafte und eher nasse Entwicklung, insbesondere am Donnerstag.

WIEN. Viele Wienliebhaber, die sich auf einen warmen Sommer mit viel Sonnenschein gefreut haben, könnten in den nächsten Tagen enttäuscht sein. Der Wetterbericht kündigt für die nächsten Tage Regen, starken Wind und Temperaturen, die kaum die 20-Grad-Marke überschreiten.

Am Donnerstag, dem 22. Mai, sind am Vormittag zwar einige Sonnenstrahlen möglich, doch schon bald wird der Himmel grau und trüb. Um die Mittagszeit wird mit den ersten Regenschauern gerechnet, und auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Der Höchstwert erreicht dennoch 20 Grad, doch am Nachmittag wird es durch einen frischen Nordwestwind deutlich kühler.

Womöglich ein trockenes Wochenende



Der Freitag könnte etwas trockener verlaufen. Am Morgen zeigt sich der Himmel stark bewölkt, doch es besteht die Chance, dass die Sonne am Nachmittag durchbricht. Ein mäßiger bis lebhafter Nordwestwind wird die Temperaturen auf maximal 17 Grad drücken.

Für das Wochenende gibt es leichte Hoffnungen, dass der Regenschirm vielleicht im Schrank bleiben kann. Für den Samstag ist jedoch ein kurzer Schauer am Nachmittag nicht ausgeschlossen.

