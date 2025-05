Wettervorhersage fürs Wochenende: Sonnenschein und milde Temperaturen in Wien erwartet

Am kommenden Wochenende bleibt der Regenschirm besser zu Hause, da das Wetter in Wien von sonnigen, milden Temperaturen geprägt sein wird. Das Wochenende, am 24. und 25. Mai, zeigt sich von seiner besten Seite mit strahlendem Sonnenschein und nur wenigen Wolken.

WIEN. Am Samstag, dem 24. Mai, erwacht die Stadt mit einem klaren, blauen Himmel, ideal für Outdoor-Aktivitäten. Auch wenn im Laufe des Nachmittags einige Wolken aufziehen, bleibt es in den meisten Stadtteilen trockene. Lediglich in den westlichen Bezirken könnte es zu kurzen Regenschauern kommen. Ein moderater bis lebhafter Wind sorgt für ein angenehmes Klima, und die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 19 Grad Celsius, perfekt für einen Stadtbummel oder ein Picknick im Park.

Sonniger Sonntag mit steigenden Temperaturen

Am Sonntag, 25. Mai, bleibt das Wetter ähnlich freundlich. Der Tag beginnt wieder mit viel Sonnenschein. Im Verlauf des Nachmittags zieht jedoch auch hier eine Wolkendecke auf, die jedoch keinen Regen mit sich bringt. Es bleibt somit trocken und warm mit Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad Celsius.

Die frühlingshaften Temperaturen laden zu Aktivitäten im Freien ein, sei es ein entspannter Spaziergang durch die historischen Straßen Wiens oder ein Besuch in einem der zahlreichen Schanigärten, die gerade zur Saison geöffnet haben. Die Wiener sind berüchtigt für ihre Kaffeehauskultur, und bei diesen Temperaturen bietet sich ein Besuch eines der vielen gemütlichen Cafés an.

