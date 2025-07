Wichtiger Schutz: Keine Behandlung für FSME in Wiener Krankenhäusern bislang

Die Zeckensaison ist aktuell auf ihrem Höhepunkt, was mit einem Anstieg der Erkrankungen an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) einhergeht. Während in den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark ein signifikanter Anstieg an hospitalisierten Patientinnen und Patienten zu verzeichnen ist, bleibt Wien bisher von schweren Verläufen verschont. Ein Blick in andere Bundesländer verdeutlicht jedoch die Dringlichkeit einer FSME-Schutzimpfung.

WIEN. Die Frequenz der FSME-Behandlungen in österreichischen Kliniken hat besorgniserregende Ausmaße angenommen. Laut der Virologin Judith Aberle von der MedUni Wien wurden bis zum 11. Juli bereits 57 Personen wegen FSME in den Kliniken behandelt. Die Erreger dieser Virusinfektion gelangen über Zeckenbisse in den menschlichen Organismus. Die Symptome sind vielfältig und reichen von leichten Kopf- und Gliederschmerzen über hohes Fieber bis hin zu ernsthaften neurologischen Erkrankungen, die mit Lähmungen sowie Entzündungen des Gehirns und Rückenmarks einhergehen können. Während nicht jeder Erkrankte hospitalisiert werden muss, benötigen die schwersten Fälle dringend medizinische Versorgung.

In der Tat sind Oberösterreich und Steiermark besonders betroffen, und es kam bereits zu alarmierenden Berichten, dass alleine in Linz vier Kinder wegen schwerer FSME hospitalisiert werden mussten. Es gibt keine spezifische Therapie für die Erkrankung; einzig eine Impfung kann im Vorfeld schützen.

Stadt Wien bietet FSME-Impfung an

Der FSME-Impfstoff steht sowohl für Kinder ab dem ersten Lebensjahr als auch für Erwachsene zur Verfügung. Um eine erste Immunisierung zu erreichen, sind drei Impfungen in festgelegten Abständen erforderlich. Der Impfschutz erreicht nahezu 100 Prozent und beginnt etwa zwei Wochen nach der zweiten Impfserie zu wirken.

Für einen langfristigen Schutz sind regelmäßige Auffrischungsimpfungen erforderlich. Bei Kindern und Erwachsenen sollte die erste Auffrischung drei Jahre nach der dritten Dosis erfolgen. Personen unter 60 Jahren benötigen die Auffrischungsimpfungen alle fünf Jahre, während bei über 60-Jährigen alle drei Jahre empfohlen werden. Der Preis für den Impfstoff beträgt 30,92 Euro. Termine und Informationen zur Anmeldung sind online erhältlich unter impfservice.wien oder telefonisch unter 01/14 50.

Ärztekammer fordert kostenlose Impfungen

Die steigenden Fallzahlen von FSME zeigen, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger ausreichend geimpft sind. In diesem Zusammenhang hat sich die Wiener Ärztekammer zu Wort gemeldet. Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte, betont: „Impfen zählt zu den wirksamsten Maßnahmen der Prävention – es schützt nicht nur individuell, sondern ist entscheidend für ein funktionierendes Gesundheitssystem.“ In Anbetracht des Anstiegs der FSME-Fälle sowie anderer Erkrankungen, wie Masern und Hepatitis A, fordert die Ärztekammer, die entsprechenden Impfstoffe kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Diese Empfehlung wurde bereits vom Nationalen Impfgremium bekräftigt, doch bleibt ihre Umsetzung bislang aus.

