„Wie ein Bauer in Gutenstein zum Millionär wurde – Unglaubliche Erfolgsgeschichte!“

Intendant Norbert Gollinger hatte zu seinem Einstand im Vorjahr den „Verschwender“ in die Hände von Routinier Helmut Wiesner gelegt. In diesem Jahr blieb Gollinger zwar seinem Konzept „Raimund pur“ treu, doch er wählte einen anderen Ansatz. Die Regie überließ er der Debütantin Lea Dalfen, die ein Studium in Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien absolviert hat und bisher hauptsächlich bei Kurzfilmen Regie geführt hat. Der fast 200 Jahre alte Raimund-Klassiker ist somit eine gewaltige Herausforderung für eine Regisseurin mit so wenig Erfahrung.

Was am meisten verblüfft, ist die Aktualität der alten Geschichte eines einfachen Menschen, der durch unerwarteten Reichtum verdorben wird. Diese Thematik könnte ebenso gut in die heutige Zeit übertragen werden, vielleicht auch als „Der Benko als Millionär“ betrachtet werden. Allerdings vermittelt Dalfens Inszenierung nicht einmal annähernd diese zeitgenössische Relevanz. Sie setzt stattdessen auf Zeitlosigkeit und Märchenhaftigkeit. Das Stück handelt von guten Geistern und der Kraft der Liebe, was durch die Einführung eines Bewegungschors unterstrichen wird, der die Feenwelt auch tänzerisch inszeniert. Zudem werden Kostüme verwendet, die in der langen Rezeptionsgeschichte dieses „Original-Zaubermärchens“ vielfach ihren Platz fanden, was zur Nostalgie beiträgt.

Leider ergibt sich in Kombination mit einem wenig einfallsreichen Bühnenbild, das auf abgedroschene Versatzstücke zurückgreift, eine konventionelle Aufführung, die zeitweise an der Grenze zur Selbstpersiflage steht. Die Regisseurin versucht, durch eine Straffung des Inhalts überflüssigen Ballast abzubauen. Zudem sollte die neue Bühnenmusik von Wolfgang Schlögl frische Akzente setzen, bleibt jedoch gestrig.

Doch nicht zuletzt die Jugend bringt Momente auf die Bühne, die alles andere in den Schatten stellen. Besonders hervorzuheben ist die 1995 geborene Carmen Kirschner, die als die Jugend einen erfrischenden Auftritt hinlegt und bei „Brüderlein fein“ stimmlich glänzt. Auch in ihrer kurzen Darstellung als Neid zeigt sie vielschichtige Facetten. Chiara Schmölz (Jahrgang 2000) überzeugt als Lottchen, welches authentisch und mutig auf dem Weg zur Selbstbestimmtheit agiert.

Das Ensemble zeigt um die beiden jungen Talente viel Engagement und Routine. Es gelingt ihnen, die Liebesgeschichte trotz vieler dramaturgischer Stolpersteine unfallfrei zu einem guten Ende zu führen. Gerhard Kasal als Fortunatus Wurzel und Rudi Roubinek in seiner Doppelrolle als schwäbischer Magier Ajaxerle und als bodenständiger Kammerdiener tragen entscheidend dazu bei, ebenso wie Chris Pichler als huldvolle Fee Lakrimosa, die von Anna Hoss in ein prachtvolles, glitzerndes Abendkleid gesteckt wurde. William Mang bringt dem hohen Alter und dem Hass rollenspezifische Eigenschaften bei, die den Charakteren Tiefe verleihen.

Was bleibt am Ende der Aufführung? Viel Applaus, zufriedene Gesichter unter den Zuschauern und beim engagierten lokalen Team, das erheblich zum Gelingen der Raimundspiele beiträgt. Auf der Heimfahrt durch das zauberhafte nächtliche Tal erblickt man einen fast vollen Mond, während man darüber nachdenkt, ob „Raimund pur“ tatsächlich das ultimative Zukunftskonzept dieses Sommerfestivals ist. Um das Erbe des Dichters lebendig zu halten, sind innovative Ideen sicher wichtiger als puristischer Ansatz. Gute Ideen sind der Schlüssel zur Zukunft.

(Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

(S E R V I C E – „Der Bauer als Millionär“ von Ferdinand Raimund, Regie: Lea Dalfen, Bühne: Simina Nicolaescu, Kostüm: Anna Hoss. Raimundspiele Gutenstein. Aufführungen bis 3. August, Karten: 0676 / 840023200.)