Wie funktioniert das mit den Singlebörsen? – Tipps

Einen Partner über das Internet zu finden ist heute nichts Außergewöhnliches mehr. Fast jeder hat in seinem Bekanntenkreis das ein oder andere Pärchen, dass sich in einer Singlebörse kennengelernt hat.



Doch wie funktioniert das daten über solche Communities eigentlich und was sollte man dabei beachten?

Es gibt zahlreiche Online Singlebörsen, die Menschen mit gleichen Interessen und Vorlieben zusammenbringen sollen. Nicht nur die bekanntesten Singlebörsen, die im TV beworben werden, auch zahlreiche Nischen-Communitys können Erfolg versprechen und Singles dabei helfen, endlich den Traumpartner zu finden.

Von Singlebörsen für Metalfans, Dating für Hundeliebhaber oder auch Singlebörsen für alleinerziehende Eltern, es gibt die unterschiedlichsten Singlebörsen für Menschen, die besondere Interessen pflegen. Hier ist der Vorteil ganz klar, denn wer sich in einer solchen Kontaktbörse „trifft“, der hat direkt ein gemeinsames Thema und kann so schneller Kontakte aufbauen.

Und wie funktioniert das Kennenlernen über online Singlebörsen?

Es muss heute niemandem mehr unangenehm sein, sich in einer Singlebörse anzumelden, um dort auf Partnersuche zu gehen. Immer mehr Menschen nutzen diese bequeme Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, auch wenn vielleicht nicht immer der Traumpartner zu finden ist. Im Artikel hier wird erklärt, wie eine Singlebörse funktioniert – wir geben Tipps, worauf beim Dating & der Suche nach PartnerInnen zu achten ist.

1. Anmelden

Die meisten Singlebörsen können genutzt werden, nachdem man sich mit einer funktionierenden E-Mail Adresse angemeldet hat. Es gibt sowohl kostenpflichtige Singlebörsen, die ihre Mitglieder verifizieren und somit einen Schutz vor Fakes bieten, als auch Communities, die kostenlos genutzt werden können. Die Anmeldung ist in der Regel schnell und unkompliziert durchgeführt und muss dann nur noch per E-Mail bestätigt werden. Schon kann es losgehen.

2. Profil erstellen

Wer auf der Suche nach neuen Kontakten ist, sollte sich nicht scheuen, ein wenig Zeit in die Erstellung des Profils zu investieren. Profile in Singlebörsen, die kaum Informationen über den Menschen dahinter preisgeben, werden seltener angeklickt und erhalten so gut wie keine Reaktionen.

Wer hingegen ein interessantes und ansprechendes Profil erstellt und dennoch ein wenig geheimnisvoll für den Betrachter bleibt, kann sich bestimmt schon bald über die ersten Anfragen freuen. Ein nettes Bild, ein paar Informationen über Hobbies und Leidenschaften und auch welche Vorstellungen man an einen potentiellen Partner hat, können helfen, die richtigen Personen anzusprechen. Persönliche Informationen wie die eigene Adresse oder den Klarnamen sollte man natürlich nicht preisgeben.

3. Community entdecken

Hat man das eigene Profil erstellt, kann man nun selbst aktiv werden, bevor die ersten Nachrichten im Postfach landen. Die meisten Singlebörsen ermöglichen eine Umkreis Suche, die Mitglieder im gewählten Umkreis anzeigen. Oder aber man klickt sich einfach durch die interessanten Profile durch und lernt so die anderen Mitglieder der Singlebörse kennen. Bei spannenden Profilen kann man direkt eine Nachricht hinterlassen und so die ersten Anbahnungen wagen.

4. Kontakte knüpfen – aber Ideenreich

Wer auf der Suche nach der großen Liebe ist, freut sich über eine Anfrage in der Singlebörse. Doch wenn eine Nachricht zum x-ten Male mit „Hi, wie geht es dir?“ beginnt, ist die Lust am flirten bereits zu Beginn erloschen.

Wer einen guten Eindruck machen möchte, der sollte eine kreative Mail schreiben und sich so von anderen „Bewerbern“ abheben. Besonders Frauen beklagen sich immer häufiger über einfallslose Nachrichten von Männern, die sie dann nicht mehr beantworten. Ebenso ein No-Go ist das Copy and Paste in Nachrichten an unterschiedliche Nutzer. Auch dies kann auffallen und daher die Chancen schnell minimieren.

5. Flirten, aber nicht gleich zu viel erwarten

Hat sich ein erster Kontakt angebahnt, sollte man diese Zeit genießen. Ein großer Fehler der immer wieder gemacht wird, ist, zu schnell zu viel erwarten. Ein charmanter Flirt kann die Laune heben und sich natürlich immer weiter entwickeln, doch nicht aus jedem Flirt wird die große Liebe.

Deshalb gilt es, einen netten Flirt anzunehmen und einfach abzuwarten, wie sich das Gespräch entwickelt. Wer ein gutes Gefühl hat und den Flirt einige Zeit aufrecht erhalten kann, kann dann auch zum nächsten Schritt übergehen und seinen Internetflirt auch im echten Leben kennenlernen.

Was man in Singlebörsen unbedingt vermeiden muss

Wie im echten Leben gibt es auch in Online-Communities einige Regeln, die man beachten will, wenn man das Flirten einfach genießen möchte.

1. Respektvoll bleiben

Derbe Sprüche, die man in einem Club oder einem Cafe nicht machen würde, sollten auch im Internet nicht genutzt werden. Wer höflich bleibt, hat die besten Chancen, einen interessanten Flirt erleben zu können.

2. Ehrlich sein

Man hat miteinander gechattet, doch plötzlich merkt man, dass das Gegenüber nicht so den eigentlichen Vorstellungen entspricht. Hier sollte man einen klaren Schnitt machen und nicht die Hoffnungen des Flirtpartners noch weiter schüren. Ehrlichkeit ist auch in Online-Singlebörsen wichtig.

3. Sicher flirten

Man möchte einen charmanten Flirt auch außerhalb des Internets treffen, doch hier ist stets Vorsicht geboten. Man sollte sich mit einer unbekannten Person niemals in privaten Räumen treffen, sondern das erste Date stets im öffentlichen Raum, zum Beispiel in einem Restaurant oder in einer Bar treffen. Auch wenn jemand in der Singlebörse noch so charmant ist, kann ein Treffen gefährlich sein.