Der plötzliche Kindstod ist eine der Hauptursachen für den Tod von Säuglingen weltweit. Obwohl die Zahlen in vielen Ländern in den letzten Jahrzehnten gesenkt werden konnten, sind Babys im ersten Lebensjahr, insbesondere in den ersten sechs Lebensmonaten, besonders gefährdet. Die genaue Ursache für den plötzlichen Kindstod ist bis heute nicht bekannt, wie das Deutsche Ärzteblatt kürzlich berichtete.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit führte eine Analyse von Krankenhauseinweisungen wegen Keuchhusten (Pertussis) bei Säuglingen zwischen 1980 und 2020 durch. Dabei wurden auch Daten aus der ehemaligen DDR und Westdeutschland sowie aus Gesamtdeutschland nach der Wiedervereinigung berücksichtigt. Die Hauptuntersucherin, Jacqueline Müller-Nordhorn, vom Institut für Sozialmedizin der Berliner Universitätsklinik Charité, sah dabei Folgendes:

Infektionen könnten beim plötzlichen Kindstod (SIDS) eine Rolle spielen, wobei Bordetella pertussis ein potenzieller Erreger sein könnte.

Der Zusammenhang zwischen SIDS und Krankenhauseinweisungen wegen Pertussis sollte über die Jahre hinweg analysiert werden.

Ein Vergleich wurde zwischen einer ehemals nicht geimpften Bevölkerung (Westdeutschland) und einer überwiegend geimpften Bevölkerung (Ostdeutschland) durchgeführt.

Die Daten zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen wegen Pertussis und dem plötzlichen Kindstod. In Westdeutschland gab es in den 1970er- und 1980er-Jahren große Unsicherheiten über den Nutzen der Pertussis-Impfung, was zu sehr geringen Impfquoten führte. Die Studie stellte fest:

Die durchschnittliche jährliche SIDS-Rate in Westdeutschland stieg von 1,08 pro 1.000 Lebendgeburten im Jahr 1980 auf 1,68 im Jahr 1991.

Nach der Einführung der Pertussis-Impfung in die Impfempfehlungen 1991 fiel die SIDS-Rate bis 2020 auf 0,10 pro 1.000 Lebendgeburten.

Die SIDS-Häufigkeit in der ehemaligen DDR war 1991 mit 0,79 pro 1.000 Lebendgeburten ebenfalls niedriger als in Westdeutschland und sank bis 2020 auf 0,12.

In Österreich ist der Schutz gegen Pertussis Teil des kostenlosen Kinder-Impfprogramms, das eine Sechsfach-Impfung (Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, Haemophilus influenzae B und Hepatitis B) umfasst. Die Auffrischung erfolgt:

Ab dem fünften Lebensjahr

Spätestens im 14. bzw. 15. Lebensjahr vor Ende des Pflichtschulalters

Alle fünf Jahre für Erwachsene (Diphtherie-Tetanus-Pertussis oder Vierfach-Impfung mit Polio)

Ursula Wiedermann-Schmidt, eine Wiener Vakzinologin, berichtete im Dezember des letzten Jahres, dass im Jahr 2024 „riesige Impflücken in der Bevölkerung“ zu über 13.000 Keuchhusten-Fällen in Österreich geführt haben. Pertussis kann auch für ältere Menschen gefährlich sein, weshalb sich auch Schwangere impfen lassen sollten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass eine hohe Impfquote entscheidend für die Senkung der Fallzahlen bei Keuchhusten und plötzlichem Kindstod ist. Eine weiterhin engagierte Impfstrategie ist essenziell, um diese Gesundheitsrisiken zu minimieren.