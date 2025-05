Wie Wien war: Als die Bundeshauptstadt von einer Linienbefestigung umgeben war

Die Glosse „Wie Wien war“ beleuchtet das historische Wien auf unterhaltsame Weise. In dieser Episode widmen wir uns der Ernährung der Wienerinnen und Wiener im Mittelalter und den damit verbundenen sozialen Gegebenheiten.

WIEN. In historischen Abbildungen des alten Wiens sieht man oft Linien, die nicht nur als ornamentale Striche, sondern auch als bedeutende soziale Grenzen innerhalb der Stadt fungierten. Ein besonders markantes Beispiel ist der Linienwall, der zwischen 1703 und 1704 errichtet wurde. Diese Verteidigungsanlage wurde hauptsächlich zum Schutz vor den „Kuruzzen“ geschaffen, ungarischen Truppen, die sich gegen die Habsburger Herrschaft in Ungarn auflehnten.

Mit einer Länge von fast 14 Kilometern umschloss der Linienwall die Stadt und ähnelte in seiner Funktion dem heutigen Gürtel. Der Wall war um die vier Meter hoch und ebenso breit, und bestand aus einem Gerüst mit über 24.000 Bäumen, das mit Erde aufgefüllt wurde. Davor lag ein Graben, der drei Meter tief und ebenso breit war und aus verschiedenen Wasserläufen gespeist wurde. 1738 wurde der Wall zusätzlich mit Ziegeln verstärkt, was seine militärische Struktur erheblich verbesserte.

Die Linienkapelle in der Schönbrunner Straße in Margareten.



Der Linienwall umfasste neun Toröffnungen, die mit Zugbrücken ausgestattet waren und jeweils nach den geografischen Orten benannt wurden, etwa die „Hundsturmer Lina“, offiziell das „Linienamt Schönbrunn“. Die letzte verbliebene Linienkapelle steht noch immer an ihrem ursprünglichen Standort an der Schönbrunner Straße.

Steuer auf Lebensmittel

Im Laufe der Zeit wurde die militärische Nutzung des Walls immer weniger relevant, während sein wirtschaftlicher Einfluss wuchs – der Linienwall entwickelte sich zu einer Mautstelle. Sowohl Einheimische als auch Händler mussten für den Zugang innerhalb der Linien Maut bezahlen, was die Lebenshaltungskosten in der Stadt deutlich erhöhte. Diese finanziellen Belastungen führten dazu, dass viele Zuwanderer und Arbeiter sich außerhalb des Walls niedergelassen hab, was zur Entstehung industrieller Bezirke wie Favoriten beitrug.

Mit der Eingliederung der Vororte Ende des 19. Jahrhunderts wurde die „Verzehrungssteuer“ an die äußeren Stadtgrenzen verlegt; diese wurde 1921 schließlich abgeschafft. Da der Wall bei der Bevölkerung unbeliebt war, beschloss die kaiserliche Regierung, ihn abzutragen und der Gemeinde Wien zu übergeben.

