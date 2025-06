Wieden: Bezirksmuseum beleuchtet die Geschichte von Tröpferlbad und Lueger

MeinBezirk hat mit Philipp Maurer, dem Leiter des Wiedner Bezirksmuseums, gesprochen. Er berichtet über die Aufgaben des Museums, das Engagement für innovative Projekte und die Art, wie neu Zugezogene im 4. Bezirk identifiziert werden.

WIEN/WIEDEN. Auf den ersten Blick könnte ein Museum im 4. Bezirk als verstaubter Ort erscheinen, der nur historische Artefakte beherbergt. In Wirklichkeit jedoch repräsentiert es das Zuhause der Menschen im Bezirk und bewahrt spannende Geschichten, die andernfalls schon längst in Vergessenheit geraten würden. Das Wiedner Bezirksmuseum bietet den Bewohnern einen lebendigen Einblick in die lokale Geschichte und Kultur.

Die kontinuierliche Aktualisierung der Ausstellungen wird von Museumsleiter Philipp Maurer vorgenommen, der sich selbst als „Transit-Wiedner“ bezeichnet. Mit Wurzeln im 3. Bezirk und einer Schulzeit im 5. hat er schon früh eine Verbindung zu Wieden aufgebaut. Im Jahr 2017 übernahm Maurer die Leitung des Museums und stellte sofort fest, dass eine umfassende Erneuerung notwendig war. Seitdem hat er das Bezirksmuseum „radikal umgebaut und neu gestaltet“, um den Besuchern ein frisches Erlebnis zu bieten.

Die Geschichte des Tröpferlbades

Im Jahr 2020 wurde die Stabstelle Wien Museum gegründet, um strukturelle Synergien zwischen dem Wien Museum und den Bezirksmuseen zu schaffen. Dies ermöglichte die Umsetzung neuer Projekte, darunter die Umgestaltung des Tröpferlbadmuseums, das das Wiedner Bezirksmuseum beherbergt. Das Tröpferlbad war früher ein wichtiger Ort für die Hygiene und das tägliche Leben vieler Menschen in Wien.

In Zusammenarbeit mit seiner Stellvertreterin Alina Srmljan hat Maurer in den letzten drei Jahren eine Erzählweise entwickelt, die die faszinierende Geschichte des Tröpferlbades und der Hygiene in Wien beleuchtet. „Die Volksbäder waren bis in die 70er und 80er Jahre in Betrieb, und viele Menschen hatten kein Wasser in ihren Wohnungen. Wir erzählen im Museum die Geschichte des Tröpferlbades – vom Ticketkauf bis zur Badezeit von insgesamt dreißig Minuten,“ erklärt Maurer.

Innovation und Zusammenarbeit

Das Bezirksmuseum thematisiert nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Entwicklung der Wieden von ihren Ursprüngen im 12. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit. Die Anfänge reichen zurück zu einem Tauschvertrag, der das Gelände festlegte, auf dem heute die Alte Technische Universität und die Karlskirche stehen.

Ein interessanter Aspekt der Identität in Wieden ist die sprachliche Nuance: „Wenn man zu uns kommt, sagt man nicht ’nach Wieden‘ oder ‚in Wieden‘, sondern ‚auf der Wieden‘. Wenn jemand sagt, er lebt ‚in Wieden‘, erkennt man sofort einen Neuankömmling!“ lacht Maurer.

Das Museum beleuchtet zudem bedeutende Persönlichkeiten und Gebäude der Region, und eine Vielzahl von Themen wird behandelt, darunter auch die kontroverse Geschichte von Karl Lueger, der auf der Wieden geboren wurde. In Zusammenarbeit mit Historikern wurde eine spezielle Installation zu Lueger konzipiert. Maurer legt großen Wert darauf, junge Menschen in den Museumsbetrieb einzubeziehen, um frische Perspektiven zu fördern.

Das könnte dich auch interessieren:



Wiedner Bezirkspolitik ging gemeinsam Blutspenden

Bezirksräte bei konstituierender Sitzung angelobt

Helfen die politischen Sprüche am Karlsplatz dem Diskurs?