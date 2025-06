Wieden: Mariebelle Brautmode bietet für jede Frau das perfekte Kleid

Melanie Erasim hat sich ihren lang gehegten Traum erfüllt und Anfang dieses Jahres das „Mariebelle“ eröffnet, ein Geschäft für Brautmode in Wien. Hier verkauft sie eine breite Auswahl an Brautkleidern und ist überzeugt, dass für jede Frau das perfekte Gewand bereitsteht.

WIEN/WIEDEN. „Das lange weiße Kleid macht den großen Tag einfach perfekt.“ Schon als Teenagerin träumte Melanie Erasim davon, im Bereich Hochzeiten tätig zu sein. Ihre Leidenschaft für Brautmode hat sie nun in die Tat umgesetzt und ein Geschäft eröffnet, das jeder Braut einen unvergesslichen Moment schenken möchte.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann eröffnete die hauptberufliche SPÖ-Abgeordnete Anfang dieses Jahres „Mariebelle Brautmode am Belvedere“. „Es bot sich eine einmalige Gelegenheit, und wir haben sie ergriffen“, erinnert sich Erasim. In ihrem Geschäft werden Brautkleider sowie die passenden Accessoires, Brautschuhe, Jacken, Schleier und Kopfschmuck angeboten: „Alles, was für den perfekten Tag der Braut dazugehört.“

Der Traum von klein auf



„Es gibt viele Mädchen, die schon als Kinder von ihrem Hochzeitskleid träumen“, erklärt die Expertin für Brautmode. „Es ist so berührend, wenn ich sie in unserem Geschäft unterstützen kann. Oft sind die Bräute zu Tränen gerührt, wenn sie ihr Kleid entdecken. Das erfüllt mein Herz mit Freude“, so Erasim.

Im Gegensatz zur Darstellung in vielen Filmen wird der Verkaufsprozess für Hochzeitskleider als ausgesprochen rational empfunden: „Wir bieten ein ganzheitliches Erlebnis. Bei uns sind Termine nur nach Vereinbarung möglich, damit die Braut in Ruhe und mit voller Aufmerksamkeit beraten werden kann“, so Erasim.

Die erfahrene Beraterin erkennt meist sofort, wenn die Braut ihr perfektes Kleid gefunden hat: „Die Art, wie sie sich bewegt oder das Kleid anpackt, ist entscheidend. Oft haben die Bräute sich selbst im Kleid noch nicht gesehen, da bin ich mir schon sicher, dass es der richtige Schnitt für sie ist.“

Für jede Braut das passende Kleid

„Wir haben zurzeit über 300 verschiedene Modelle in Mariebelle,“ betont Erasim. Die Auswahl reicht von bodenlangen Kleidern bis zu modernsten Designs – für jeden Körper und Geschmack ist etwas dabei. „Obwohl die Gesellschaft sich vom traditionellen Heiraten entfernt, ist es mir wichtig, auch diesen Frauen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Hier kauft man nicht einfach ein Stück Stoff, sondern ein Gefühl.“

Das Geschäft mit Hochzeiten kann herausfordernd sein. „Ich höre oft Geschichten, dass Bräute gesagt bekommen, sie müssten abnehmen, bevor sie ein Kleid anprobieren können. Das ist für mich inakzeptabel. Jede Braut ist schön und verdient es, sich wohlzufühlen – unabhängig von ihrer Größe“, erklärt Erasim.

Das Thema Preisgestaltung ist ein weiteres wichtiges Anliegen: „Jeder Termin dreht sich um das Budget. Nicht jeder kann wissen, dass es auch preisgünstigere Optionen gibt; darauf nehmen wir Rücksicht. Mein Ziel ist es, dass jede Frau unser Geschäft mit einem strahlenden Lächeln verlässt und sich im Kleid wunderschön fühlt.“

