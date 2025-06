Wieder insolvent: Berühmtes Wiener Lokal „Burgring 1“ schließt dauerhaft

Das Lokal „Burgring 1“ an der gleichnamigen Adresse am Wiener Ring hat im Jahr 2024 erneut Insolvenz angemeldet, und diesmal scheint es endgültig zu sein. Laut Informationen der Betreiber bleibt das Restaurant dauerhaft geschlossen.



WIEN/INNERE STADT. Am Donnerstag, dem 26. Juni, wurde vom Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren über das Vermögen der Burgring 1 GmbH eröffnet, die für das ehemalige Gastronomielokal verantwortlich ist. Diese Informationen wurden durch eine Pressemitteilung des Gläubigerschutzverbands Creditreform bestätigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Betreiber des bekannten Gastrolokals „Burgring 1“ in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Laut einer Anfrage von MeinBezirk wurde am 12. September 2024 über das Vermögen der GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet (GZ 38S158/24y). Dies deutet darauf hin, dass die Probleme bereits lange vor der endgültigen Schließung bestanden haben.

Im Zuge des vorangegangenen Sanierungsverfahrens wurde den Gläubigern ein Plan vorgelegt: eine 20-prozentige Quote, wobei 8 Prozent innerhalb von 14 Tagen und jeweils 4 Prozent innerhalb von 8, 16 und 24 Monaten fällig sein sollten. Dieser Plan konnte jedoch nicht vollständig erfüllt werden, was dazu führt, dass die ursprünglich gestundeten Forderungen aus der Vorinsolvenz erneut rechtlich gültig werden.

Lokal schließt dauerhaft



Der Eigenantrag des Unternehmens stellte fest, dass die angestrebte Sanierung nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Während des Verfahrens hatten 47 Gläubiger Ansprüche in Höhe von rund 244.000 Euro angemeldet.

Rechtsanwalt Georg Kahlig wurde als Insolvenzverwalter bestellt. Gläubiger haben die Möglichkeit, ihre Forderungen bis zum 30. Juli 2025 über Creditreform anzumelden. Die Berichts- und Prüfungstagessatzung findet am 13. August 2025 statt.

Die Betreiber von „Burgring 1“ haben auf ihrer Website bekannt gegeben, dass das Lokal dauerhaft geschlossen bleibt.

Nach Angaben von MeinBezirk war das Lokal bereits am Dienstag, dem 24. Juni, geschlossen. Die Betreiber waren am Donnerstagabend telefonisch nicht erreichbar.

