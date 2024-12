Wieder Millionenverluste in der Wiener Immobilienwirtschaft







Über das Vermögen einer Tochtergesellschaft der SÜBA AG, die von Immobilieninvestor Klemens Hallmann gegründet wurde, wurde am vergangenen Freitag ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Es geht um Gesamtschulden in Höhe von 29,7 Millionen Euro. In einer Stellungnahme wird betont, dass sich an den geplanten Projekten nichts ändern solle. WIEN. Die Zahlen der SÜBA AG sind beeindruckend: In über 40 Jahren hat das Unternehmen mehr als 300 Projekte realisiert, darunter mehr als 5.000 neue Wohnungen und Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro…







