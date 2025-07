Wiedner Elisabethkirche: Neuer Baum wächst nach Zwangsfällung nach

Nachdem vor einiger Zeit ein alter Baum vor der Elisabethkirche gefällt werden musste, sprießt nun ein unerwarteter neuer Baum aus der kahlen Erdstelle hervor. Interessanterweise könnte es sich dabei um einen „wilden“ Baum handeln, der schnell auf die Veränderungen in seiner Umgebung reagiert hat.

WIEN/WIEDEN. Aus Sicherheitsgründen war die Entfernung des Baumes vor der Elisabethkirche unumgänglich. Der Baum an der Argentinierstraße war stark morsch und stellte ein Risiko dar, wie ein Anrainer gegenüber MeinBezirk erläuterte. Die Entscheidung, einen Baum zu fällen, wird dabei häufig als letzte Lösung in städtischen Gebieten getroffen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Nach der Entfernung des Baumes wurde die Fläche abgesperrt. Ein Informationszettel wies darauf hin, dass die Stadt Wien plant, noch im laufenden Jahr einen neuen „vitalen Jungbaum“ an dieser Stelle zu pflanzen. Doch überraschenderweise hat die Natur nicht auf die menschliche Intervention gewartet und zeigt sich selbst engagiert, wie es nur die Flora und Fauna vermögen.

Neues Gewächs an alter Stelle

Ein Anrainer hat kürzlich Fotos aufgenommen, die zeigen, dass ein kleines, neues Gewächs aus der kahlen Erde am Elisabethplatz sprießt. Mit grünen Blättern und schmalen Zweigen wächst es auf wenigen Dezimetern Höhe, fast wie eine Miniaturversion des früheren Baumes. In der Tat gibt es einen symbolischen Wert in dieser Regeneration der Natur. „Der Baum gibt nicht auf“, bemerkte der aufmerksame Baumbeobachter gegenüber MeinBezirk.

Die für die Wiener Stadtgärten zuständige Magistratsabteilung 48 konnte bislang keine näheren Informationen zu diesem Mini-Baum an der Elisabethkirche bereitstellen. Es ist üblich, dass von der Stadt Wien gepflanzte Jungbäume bereits über einen Meter hoch sind, wodurch anzunehmen ist, dass dieses Gewächs nicht Teil der ursprünglichen Planungen ist. Lokale Naturschutzexperten heben hervor, dass solch spontane Regeneration oft ein Zeichen dafür ist, dass die Natur sich trotz städtischer Eingriffe ihren Lebensraum zurückerobert.

