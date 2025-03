Wiedner FPÖ-Kandidat: Gudenus plant, „sinnlose Baustellen“ im Bezirk zu beenden

Clemens Gudenus ist der Hauptkandidat der FPÖ für die Bezirksvertretungswahl auf der Wieden. In einem Interview mit MeinBezirk äußert er sich zu den zentralen Themen der bevorstehenden Wahl und erklärt, warum er in den letzten Sitzungen der Bezirksvertretung kaum aktiv war.



WIEN/WIEDEN. Die Familie Gudenus hat die Wieden und die FPÖ in diesem Bezirk über Jahre hinweg geprägt. Der jüngste Vertreter, Clemens Gudenus, tritt am 27. April als Spitzenkandidat der FPÖ bei der Bezirksvertretungswahl an.

MeinBezirk hatte die Gelegenheit, Gudenus zu treffen. Wir sprachen mit ihm über sein Wahlprogramm, seine Ziele für die Wahl und die Gründe für seine bisherige Zurückhaltung in der Bezirksvertretung.

„Grüner als die meisten Grünen“



Was sind zentrale Themen für Sie?



CLEMENS GUDENUS: Baustellen, Verkehr und Sicherheit. In den letzten Jahren gab es etliche Umbauten, die rund 300 Parkplätze kosteten. Wir freuen uns, dass viele Baustellen nun abgeschlossen sind, aber stehen vor neuen Herausforderungen – erneut Lärm und Stau. Solche Entwicklungen wollen wir verhindern!

Gibt es eine Forderung nach weniger Baustellen?



Baustellen sollten sinnvoll sein und nicht ideologisch motiviert. Ein Beispiel dafür ist die Umgestaltung der Wiedner Hauptstraße, die ich als gescheitert betrachte. Es wurden kaum neue Grünflächen geschaffen, und die neue Fahrradspur hat die Straße eher in eine Asphaltwüste verwandelt.

Wie stehen Sie zu Fahrradwegen?



Fahrradwege sind wichtig, jedoch nur in einem vernünftigen Maße. In den kälteren Monaten des Jahres sind sie kaum genutzt. Während Autofahrer Parkgebühren zahlen müssen, gibt es für Radfahrer keine ähnliche Kostenstruktur, was in meiner politischen Bewertung einer Berücksichtigung bedarf.

Wie sehen Sie die Begrünung im Bezirk?



Ich arbeite nebenberuflich in der Forstwirtschaft im Waldviertel und lege großen Wert auf umweltfreundliche Projekte. Auch in Wieden sollten wir uns auf sinnvolle Begrünungsprojekte konzentrieren.

„Drogensüchtige kontrollieren“



Was ist Ihre Sicht zur Sicherheit im Bezirk?



Sicherheitsprobleme betreffen nicht das gesamte Gebiet, sondern spezifische Bereiche. An Orten wie dem Alois-Drasche-Park klagen Anwohner über Drogenmissbrauch und Vandalismus, was zeigt, dass hier Handlungsbedarf besteht.

Wie könnte man die Sicherheit verbessern?



Strengere Kontrollen und eine erhöhte Polizeipräsenz sind entscheidend. Die Polizei sollte verstärkt im 4. Bezirk patrouillieren, insbesondere in Grünanlagen, und auch nach Einbruch der Dunkelheit sichtbar sein.

Gibt es auch andere problematische Stellen, die Sie ansprechen möchten?



Ich bin früher selbst als Skater am Karlsplatz aktiv gewesen. Heute fällt mir auf, dass dort viel Müll liegen bleibt, was schade ist, denn der Karlsplatz hat das Potenzial, einer der schönsten Orte in Wien zu sein.

Untätig im Bezirksparlament?



Warum haben Sie in den letzten Sitzungen der Bezirksvertretung kaum Anträge eingebracht?



Das liegt daran, dass meine Vorschläge oft abgelehnt werden, nur weil sie von einem Vertreter der FPÖ stammen. Oft übernimmt eine andere Partei unsere Ideen Jahre später und lässt sie genehmigen. Diesen Missstand wollen wir in der Zukunft ändern, wenn wir mehr Bezirksräte stellen.

Was ist Ihr Ziel für die kommende Wahl?



Nach dem miserablen Ergebnis der letzten Wahl erwarte ich heuer einen starken Stimmenzuwachs. Mein Ziel ist es, vier bis fünf Bezirksräte zu gewinnen.

Wie stehen Sie zur Wieden?



Meiner Meinung nach leben wir im besten Bezirk von Wien. Allerdings müssen wir auch die Grenzen der Wieden akzeptieren. Wir können das Gebiet nicht erweitern, und müssen mit den vorhandenen Straßen, Gebäuden und Parks umgehen, als dem, was sie sind.

