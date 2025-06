Wien: 91-Jährige Opfer eines Mordes und einer Vergewaltigung – Lebenslange Haft für den Täter

Ein massiv vorbestrafter 52-Jähriger wurde am Donnerstag nach einem Mord an einer 91-Jährigen im 21. Bezirk zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der sehr gefährliche Mann muss auch in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

WIEN/FLORIDSDORF. Am Morgen des 4. September wurde eine 91-Jährige in ihrem Einfamilienhaus am Floridsdorfer Bahndammweg tot aufgefunden. Die Voruntersuchungen ergaben, dass sie durch Gewalteinwirkung verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter wird beschuldigt, „Handlungen gegen die sexuelle Integrität“ der Pensionistin verübt zu haben und sie anschließend mit einem stumpfen Gegenstand getötet zu haben.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde schnell klar, dass es sich um einen gefährlichen Kriminellen handelt. Ein umfassendes Fahndungsnetz wurde eingerichtet, und schließlich konnte der tatverdächtige 52-Jährige in einem slowakischen Dorf verhaftet werden. Die gesamte Chronologie der Ereignisse finden Sie unten.

Monate später fand der Prozess am Landesgericht für Strafsachen gegen den massiv vorbestraften 52-Jährigen statt. Das Ergebnis war eine lebenslange Haftstrafe sowie eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Vorherige Verurteilungen

Der verurteilte Mörder, der ursprünglich aus der Slowakei stammt, hat bereits 29 Jahre seiner Lebenszeit im Gefängnis verbracht. Im Alter von 20 Jahren wurde er verurteilt, weil er in seiner Heimat einen Mann brutal niedergeschlagen und in einen Brunnen geworfen hatte, wofür er 12 Jahre Haft erhielt. Nach seiner Entlassung im Jahr 2008 kam er nach Österreich, wo er für die Schläge und den Raub dreier Frauen, darunter eine 95-Jährige, zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde.

Die grausame Tat

Nach seiner letzten Haftentlassung im Januar 2024 kehrte er nach Wien zurück und lebte auf der Donauinsel, wo er nach Gelegenheiten suchte, um Geld zu beschaffen. Er schnitt durch verschiedene Kleingarten-Siedlungen und suchte gezielt nach älteren weiblichen Opfern. Das 91-jährige Opfer wurde auf grausame Weise erstickt, nachdem der Täter zuvor sexuelle Übergriffe verübt hatte. Er verließ das Haus frühmorgens, nachdem er die Pensionistin unter anderem um 150 Euro und zwei Ringe beraubt hatte. Auf die Frage, warum er so gehandelt habe, gab er an, die Gründe „bis heute“ nicht zu verstehen.

