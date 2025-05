Wien am 29. Mai: Was wir an Christi Himmelfahrt wirklich feiern

Der Mai neigt sich dem Ende zu, und bevor wir in den Juni starten, steht ein bedeutender Feiertag vor der Tür: Christi Himmelfahrt, der in diesem Jahr am 29. Mai gefeiert wird. Aber was genau feiern wir an diesem Tag? MeinBezirk gibt einen Überblick.



WIEN. Der Monat Mai ist für viele ein Grund zur Freude, da mehrere Feiertage auf uns warten. Darunter fällt auch Christi Himmelfahrt, ein Feiertag, der stets auf einen Donnerstag fällt – dieses Jahr am 29. Mai. Für viele ist dies ein freier Tag. Doch was steckt hinter der Bedeutung des Feiertags?

Der Name „Christi Himmelfahrt“ gibt bereits einen wichtigen Hinweis: Es handelt sich um die Himmelfahrt von Jesus Christus. Dieser Feiertag wird immer 39 Tage nach Ostersonntag gefeiert und markiert den 40. Tag der Osterzeit, die bis Pfingsten andauert.

Die symbolische Bedeutung der Zahl 40

Im Christentum hat die Zahl 40 eine tiefere symbolische Bedeutung. Im Alten Testament taucht die Zahl mehrfach auf: So regnete es beispielsweise 40 Tage während der Sintflut, und Mose verbrachte 40 Tage auf dem Berg Sinai, um die Zehn Gebote zu empfangen. Auch die Israeliten wanderten 40 Jahre durch die Wüste.

Im Neuen Testament wird berichtet, dass Josef und Maria 40 Tage nach der Geburt Jesu zum Tempel gingen. Der Zeitraum von 40 Tagen steht für eine Zeit der Buße und der inneren Einkehr, auf die oft ein Neuanfang folgt. Genau 40 Tage nach seiner Auferstehung vollzog Jesus seinen Aufstieg in den Himmel.

Vatertag in Deutschland

In Deutschland wird Christi Himmelfahrt auch als Vatertag oder „Herrentag“ gefeiert. Der Ursprung dieser Feierlichkeiten liegt im Mittelalter, wo der Tag als eine Art Familienfest galt. Heute ist es Tradition, dass Männer, insbesondere Väter, an diesem Tag gemeinsam Zeit verbringen – oft mit Bier und anderen alkoholhaltigen Getränken in kleinen Wagen.

Regionale Bräuche und Bitttage

Die Bräuche rund um Christi Himmelfahrt variieren je nach Region. Zu den Traditionen zählen die drei „Bitttage“ vor dem Feiertag, die in vielen Gemeinden feierlich begangen werden. In den österreichischen Alpen gibt es die besondere Tradition, eine Statue des auferstandenen Christus am Tag zur Kirche zu bringen, was symbolisch die Himmelfahrt darstellen soll.

Mehr zum Thema:

Erfahren Sie, welche Geschäfte an Christi Himmelfahrt in Wien geöffnet haben.

Entdecken Sie die Sonderzüge, die rund um Christi Himmelfahrt bereitgestellt werden.

Und planen Sie das Wetter für diesen Feiertag mit einer Mischung aus Sonne und Wolken.