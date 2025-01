Wien: Antifa-Demo gegen Historikervortrag führt zu massivem Polizeieinsatz

Am 4. Februar 2025 wird „Kingdom Come Deliverance II“ veröffentlicht, und das Spiel wird nicht nur auf Steam und Epic verfügbar sein, sondern auch im GOG-Store. Gamerinnen und Gamer, die eine Version von „Kingdom Come Deliverance II“ ohne Kopierschutz erwerben möchten, können dies Anfang Februar auf GOG, der Spielevertriebsplattform von CD Projekt Red, tun. DRM (Digital Rights Management) ist bei vielen Spielern unbeliebt, da sie der Meinung sind, dass es die Spielperformance beeinträchtigt und zu längeren Ladezeiten führt. Die…