Wien-Donaustadt: Pilotengasse heißt den „grünsten“ BILLA Österreichs willkommen

Der BILLA Markt in der Pilotengasse im 22. Wiener Gemeindebezirk repräsentiert eine neue Ära, da er beeindruckende 22 neue Nachhaltigkeitsstandards im Lebensmittelhandel einführt. Unter dem Motto „Wir denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen“ wurde die Filiale am 4. Dezember feierlich eingeweiht.

WIEN-DONAUSTADT. Als der BILLA in der Pilotengasse vor einiger Zeit abgerissen wurde, waren viele Kunde besorgt, ob der Markt jemals zurückkehren würde. Doch nach nur sechs Monaten Umbauzeit wurde der 30 Jahre alte Markt durch einen klimaresilienten und modernen Holzneubau ersetzt. Dieser trägt jetzt den Titel des grünsten BILLAs Österreichs.

Marktgebäude unterstützt die Energiewende

Schon beim Betreten des Ladens spürt man, dass hier etwas Besonderes geschaffen wurde. Die Holzdecken und -wände verleihen dem Raum eine natürliche Frische, die förmlich nach Ökologie duftet.

Die Energieversorgung des Marktes erfolgt über eine innovative Photovoltaikanlage sowie eine Wärmepumpe. Dies zeigt das Engagement für eine nachhaltige und unabhängige Energieversorgung, die sowohl die Umwelt schont als auch das Bewusstsein der Kunden positiv beeinflusst.

Das Außengelände kann sich ebenfalls sehen lassen: Aus vier Bäumen sind mittlerweile 23 geworden, die den Parkplatz begrünen und zugleich zur Verbesserung des Mikroklimas sowie der Artenvielfalt beitragen. Robert Nagele, Billa-Vorstand Immobilien, erklärt: „Ein Drittel der vorherigen Parkflächen wurde in grüne Bereiche umgewandelt. Anstelle von vier Bäumen wachsen nun 23 Bäume. Durch die Reduzierung der versiegelten Flächen um die Hälfte kann Regenwasser besser versickern. Gleichzeitig bieten die neuen Blühflächen wertvolle Lebensräume für Insekten und Tiere.“

Diese BILLA Filiale ist nicht nur modern ausgestattet, sondern trägt auch aktiv zur Energiewende bei.

Fünf Zertifizierungen



„Wir sind fest entschlossen, als Konzern bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen – und dieser neue Billa Markt beweist, dass wir nicht nur reden, sondern auch handeln. Mit zertifizierten Holzbaustoffen, innovativen Begrünungselementen und dem Einsatz erneuerbarer Energien setzen wir neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit und gestalten aktiv die Zukunft des österreichischen Handels mit. Fünf Zertifizierungen, unter anderem ÖGNI in Platin und Klimaaktiv in Gold, bestätigen den Erfolg unserer Initiativen und machen diesen Markt zu einem Vorbild für die Branche. ÖGNI in Platin belegt höchste ökologische Standards,“ betont Rewe-Vorstand Marcel Haraszti.

Unverpackt-Station und regionale Produkte

Die neue Unverpackt-Station mit BIO-Produkten symbolisiert das Engagement des Marktes. Kundinnen und Kunden können eine Vielzahl von Nüssen oder Flocken in nachhaltige Behälter abfüllen, so viel sie tatsächlich benötigen. Diese Station hat viele Vorteile, einschließlich der Reduzierung von Verpackungsmüll und einem bewussteren, nachhaltigeren Konsum.

Zudem liegt ein besonderer Fokus auf regionalen Produkten aus Wien und Umgebung sowie auf Fleischwaren in Tierwohl-Qualität. Das Frischfleisch stammt zu 100 % aus Österreich. Für Personen, die auf Fleisch verzichten, gibt es ebenfalls eine umfangreiche Auswahl an veganen und pflanzlichen Produkten.

Das 20-köpfige Team unter der Leitung von BILLA-Marktmanagerin Maja Antic begrüßt jede Kundin und jeden Kunden herzlich und steht für Fragen jederzeit zur Verfügung.