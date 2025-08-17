Wien Energie: Alte Solarmodule verwandeln sich im Gänsehäufel in Pit-Pat-Tische

Alte Solarmodule werden zu Pit-Pat-Tischen – Wien Energie startet eine Sommerspiel-Aktion im Gänsehäufel, um die Bedeutung der Solarkraft sichtbarer zu machen.

WIEN. Wien Energie möchte die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten der Solarenergie lenken und hat dafür ein innovatives Projekt ins Leben gerufen: Im Strandbad Gänsehäufel können Besucher seit Mitte August kostenlos an Pit-Pat-Tischen spielen, die aus recycelten Photovoltaik-Modulen hergestellt wurden. Diese Aktion ist eine kreative Möglichkeit, um das Bewusstsein für erneuerbare Energien zu schärfen und läuft bis zum 31. August.

Pit-Pat, eine Mischung aus Minigolf und Billard, bietet eine unterhaltsame Spielumgebung. Für die Wien-Energie-Version mit dem Titel „Klimazielen“ wurden die Hindernisse thematisch angepasst und zeigen Miniaturen berühmter Wiener Gebäude wie das Haus des Meeres oder die U-Bahn-Station Alte Donau. Diese Orte sind bereits mit Photovoltaikanlagen von Wien Energie ausgestattet, um den Beitrag der Solartechnologie zum Stadtbild zu verdeutlichen.

Über 500 PV-Anlagen

Wien Energie informiert, dass wöchentlich Photovoltaikflächen in der Größe eines Fußballfeldes installiert werden. Insgesamt betreibt das Unternehmen über 500 PV-Anlagen in der Stadt. Mit den Pit-Pat-Tischen will Wien Energie nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien in den Fokus rücken, sondern auch zeigen, dass alte Solarmodule umweltfreundlich recycelt und sinnvoll eingesetzt werden können.

Begleitend gibt es für Mitspielende kleine Geschenke wie Handtücher oder Sonnencreme, solange der Vorrat reicht. | Foto: Wien Energie/Robert Harson

Nach dem Sommer im Gänsehäufel wird die Aktion fortgesetzt und umfasst Stationen an verschiedenen Veranstaltungsorten: Die „Klimazielen“-Aktivität wird ab dem 1. September bei der Summer Stage, am 6. September beim Sportfest Donaustadt und am 13. sowie 14. September beim Wiener Mistfest stattfinden. Als kleine Belohnung für die Mitspieler gibt es Geschenke wie Handtücher oder Sonnencreme, solange der Vorrat reicht.


Beitrag teilen